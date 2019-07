Share on Facebook

Die neue TV-Serie zu Herr der Ringe wird in Neuseeland gedreht, genau so wie Peter Jacksons die HdR- und die Hobbit-Trilogie. Die Information stammt von The New Zealand Herald, welcher berichtet, dass ein „großer“ Teil der Show im Land gemacht wird. Auckland und Queenstown wurden ausdrücklich als mögliche Drehorte genannt.

Ein hochrangiges Mitglied der Filmbranche in Auckland berichtete, dass mindestens zwei verschiedene neuseeländische Filmproduktionsfirmen, Kumeu Film Studios und Auckland Film Studios, bereits Vorbereitungsarbeiten für die Show durchführen. Tatsächlich wird berichtet, dass sie bereits seit mehr als einem Jahr an dem Projekt in verschiedenen Projekten wie dem Bau von Studiostandorten arbeiten.

Es wurde vorher gemunkelt, dass die Fernsehshow von Amazons Herr der Ringe in Schottland gedreht werden könnte. Es ist weiterhin möglich, dass die Produktion an anderen Orten außerhalb Neuseelands gedreht wird. Wie die Zeitung berichtete, wird aber ein „riesiger“ Teil, aber vermutlich nicht alles, in Neuseeland gedreht werden.

Eine offizielle Ankündigung wird voraussichtlich in Kürze erwartet!

Die neue TV-Show Herr der Ringe spielt im Zweiten Zeitalter, einem Zeitraum von 3.441 Jahren, in dem wichtige Ereignisse wie das Schmieden der Ringe der Macht, einschließlich des „Einen Rings“, behandelt wird. Der Krieg von Sauron, der Beginn der Ringgeister, und als Numenor, die Insel, in den Ozean versank. Während des Zweiten Zeitalters entwickelte sich auch die Elfenstadt Bruchtal und die große Schlacht, in der Männer, Elfen und Zwerge zum ersten Mal gemeinsam gegen Sauron kämpften. Ein beliebtes Gerücht war, dass sich die Show auf einen jungen Aragorn konzentrieren würde, aber das wird nicht passieren.

JD Payne und Patrick McKay schreiben die Show für Amazon. Bryan Cogman ist als Produzent an Bord. Er konnte sich als „dritter Kopf“ von Game of Thrones einen Namen in der Branche machen.