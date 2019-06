Wenn ihr das Finale der HBO-Serie noch nicht gesehen habt, dann seid natürlich vor Spoilern gewarnt. Denn hier handelt es sich wahrlich um das Ende von Game of Thrones und wer König/Königin wird.

Die achte und letzte Staffel von Game of Thrones endete mit Krönung durch Abstimmung der Lords und Ladys in Königsmund. Niemand anderer als Bran Stark soll am Thron sitzen. Bran der „Zerbrochene“ ist also am Thron der Sechs Königreiche von Westeros. Der Norden mit Sansa Stark hat seine eigene Königin und bleibt Unabhängig. Ehrlich gesagt war der Darsteller zum Finale etwas außen vor. Immerhin sah man schon Daenerys oder Jon Schnee/Aegon Targaryen am Thron sitzen. Doch es kam alles anders. Jon wurde zur Königsmörderin und die Lords und Ladys der Königreiche stimmten Bran zum König der sechs Königslande.

Im Gespräch mit HBO über die „Making Game of Thrones“-Reihe enthüllt Hempstead-Wright, dass Bran zwei wichtige Handlungspunkte im Voraus festgelegt hatte:

„David [Benioff] und Dan [Weiss] sagten mir, dass zwei Dinge geplant waren, die George RR Martin geplant hatte für Bran, und das war die Offenbarung von Hodor, und dass er König sein würde.“

Beide sind für manche auf sehr unterschiedliche Weise gleichermaßen traumatisch: Hodors Tod und der anschließende Moment „Hold the Door“ zählen zu den emotionalsten Momenten der Show, während Bran, der König geworden ist, einige Fans online für seine Slapdash-Ausführung begeisterte.

Dennoch können Buchfans jetzt versehentlich wissen, wie alles endet, wenn (wenn?) Winds of Winter und ein Dream of Spring jemals in den Bücherregalen landen. Hempstead-Wright fügt hinzu, dass es „ziemlich speziell ist, direkt an etwas beteiligt zu sein, das Teil von Georges Vision ist. Es war eine wirklich schöne Art, es zusammenzufassen.“

Lang lebe der König. Gnädig möge seine Regentschaft sein. Und leider wird es kein Spin-Off geben. Nicht einmal von Arya die den Westen erkundet. Dafür freuen wir uns auf eine Vor-Vor-Vorgeschichte zu Game of Thrones.