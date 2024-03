Game-of-Thrones-Macher sprechen über eingestelltes Star Wars Projekt

Die Macher von Game of Thrones haben endlich ihr Schweigen über ihr eingestelltes Star-Wars-Projekt gebrochen, und es sieht so aus, als würden sie nicht so bald in die weit, weit entfernte Galaxis aufbrechen.

David Benioff und DB Weiss haben mit der HBO-Serie Game of Thrones die Welt im Sturm erobert. Sie ist eine der meistgesehenen Serien aller Zeiten und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Nach dem großen Erfolg der Serie beauftragte Lucasfilm die beiden mit der Entwicklung einer Filmtrilogie im Star-Wars-Universum. Im Jahr 2019 zogen sie sich jedoch aus dem Franchise zurück und begannen ihre Reise mit Netflix. Über ihren Ausstieg und die Gründe dafür wurde viel gesprochen. Kürzlich äußerte sich das Duo jedoch zu den aufgegebenen Projekten und dementierte alle Gerüchte über ihren Ausstieg.

In einem Interview mit dem Inside Total Film Podcast und GameRadar+ verrieten Benioff und Weiss, dass sie etwas Neues beginnen wollten. Da Star Wars “gut etabliert” sei, hätten sie nicht die Freiheit gehabt, die Projekte so anzugehen, wie sie es gewollt hätten. Benioff sagte: “Ich denke, wenn man ein Franchise hat, das schon so etabliert ist, wie Star Wars oder James Bond oder so, dann hat man weniger Unabhängigkeit, wenn man eine Geschichte erzählen will, und ich denke, was Dan [Weiss] und ich gelernt haben, ist, dass es uns mehr Spaß macht, etwas Neues anzufangen”.

David Benioff und DB Weiss sprechen über ihr eingestelltes Star-Wars-Projekt

Die Kommentare des Duos kamen fast drei Monate nach ihrem Hinweis auf kreative Differenzen mit Lucasfilm, die zur Annullierung der Filmtrilogie führten. In einem Interview mit The Hollywood Reporter deutete das Duo an, dass sie The Last Jedi machen wollten. Sie waren sehr verärgert, als Rian Johnsons Film von 2017 den Titel The Last Jedi erhielt. Johnsons Film war an den Kinokassen erfolgreich. Es wurde erwartet, dass die Fans endlich die Trilogie bekommen würden, die sie verdient hatten. Allerdings kam die Trilogie nie zustande. Im Jahr 2012 gab es Gerüchte, dass Lucasfilm die geplante Trilogie abgesagt hatte. Johnson und Kathleen Kennedy haben jedoch nie offiziell erklärt, dass die Trilogie verworfen wurde. Das Duo hat immer betont, dass sie immer noch über die Möglichkeit weiterer Filme diskutieren.

Lucasfilm arbeitet derzeit an vielen aufregenden Star-Wars-Projekten, darunter The Mandalorian und der Grogu-Film. Es gibt auch Gerüchte über einen unbetitelten Film mit Daisy Ridley als Rey, der versucht, den Jedi-Orden wiederherzustellen. Benioff und Weiss sind derweil damit beschäftigt, ihre neue Netflix-Serie 3 Body Problem zu bewerben. Die Netflix-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman und erhielt bereits positive Kritiken. Es ist das erste Projekt nach dem 200-Millionen-Dollar-Vertrag mit der Streaming-Plattform. Das Duo wurde dafür gelobt, den Roman umgesetzt zu haben, der lange Zeit als nicht adaptierbar galt. Dies könnte Kennedy und andere Entscheidungsträger bei Lucasfilm ermutigen, Benioff und Weiss für andere Star Wars-Projekte in Betracht zu ziehen.