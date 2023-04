Game of Thrones: neue Prequel-Serie angekündigt

Die Prequel-Serie spielt zwischen House of the Dragon und Game of Thrones, ist aber ganz anders als die anderen Serien.

Im Zuge der Neugestaltung ihrer Streaming-Plattform Max (ehemals HBO Max) haben die Verantwortlichen bei Warner Bros. Discovery diverse neue Serien angekündigt. Neben einer ,,Harry Potter”-Serie, die alle sieben Bücher adaptiert, soll nun auch eine weitere Prequel-Serie aus der Welt von Game of Thrones erscheinen. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedgeknight adaptiert dabei die gleichnamige Kurzgeschichtensammlung von Autor George R. R. Martin.

Hierzulande als ,,Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben” in einem Sammelband bei penhaligon erschienen, umspannt das Buch mehrere Abenteuer des Heckenritters Ser Duncan, der Große und dessen Knappen Aegon V. Targaryan. Die Novellen, die im Originalen zwischen 1998 und 2010 erschienen sind, spielen rund hundert Jahre vor den Ereignissen des ersten Buches der Hauptreihe. In ihrer Art sind sie dabei in einem deutlich kleineren Rahmen angelehnt als das bei House of the Dragon und Game of Thrones der Fall ist. So gibt es kaum große Schlachten und ränkeschmiedende Monarchen. Die Serie dürfte also deutlich kleiner ausfallen.

,,Game of Thrones”-Autor schreibt mit

Wie in der Vergangenheit ist auch bei A Knight of the Seven Kingdoms der Autor der Bücher, George R. R. Martin, beteiligt. Doch anders als in der ersten Staffel von House of the Dragons, soll er diesmal auch bei den Drehbüchern mitschreiben. Bereits bei den ersten Staffel Game of Thrones zeichnete er sich als Drehbuchautor für einige der besten Episoden verantwortlich. Dass er diesmal so stark involviert ist, spricht auf jeden Fall für die Serie. So hatten die letzten Staffeln oft mit großen Problemen zu kämpfen, weil ihnen das zu adaptierende Material ausgegangen ist. Ganz zu schweigen von den Problemen die House of the Dragons hatte.

Indem der Autor der Reihe selbst mitschreibt, könnten diese Probleme umgangen werden. Denn auch wenn Fans seit Jahren auf eine vierte Novelle rund um Ser Duncan warten, sind die einzelnen Bände dennoch zufriedenstellen in sich abgeschlossen. Wann A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedgeknight erscheint und ob die Serie dann auch noch weiterhin diesen klobigen Namen trägt, ist indes noch nicht bekannt. Zunächst steht erstmal eine Fortsetzung rund um Jon Snow an.