George R.R. Martin hat den Titel „The Long Night“ als Prequel-Serie zu Game of Thrones bestätigt. Der Autor reagierte damit auf die Nachricht, dass Naomi Watts in der kommenden HBO-Serie besetzt wird.

Wie Martin in seinem Blog schreibt wird Jane Goldman die Pilotfolge zu „The Long Night“ drehen. Sie und ihr Team sind in London gerade mit dem Casting beschäftigt. Dabei wird Naomi Watts und Josh Whitehouse in den Hauptrollen zu sehen sein. Weitere Namen werden demnächst bekannt gegeben.

Der Autor von Game of Thrones bestätigte auch – abermals – dass es viele weitere Prequels zur Erfolgsserie geben wird. Insgesamt sind derzeit fünf Serien in „aktiver Entwicklung“. Ein weiteres Prequel soll „Empire of Ash“ heißen und den Aufstieg des Haus Targaryen zeigen.

Game of Thrones – The Long Night soll erstmals 2021 ausgestrahlt werden und tausende Jahre vor den Ereignissen in Game of Thrones stattfinden. Das Drehbuch wird von Jane Goldman zusammen mit Matthew Vaughn geschrieben, in Zusammenarbeit natürlich mit George R.R. Martin himself.

Quellen: Georgerrmartin.com

