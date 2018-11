Nachdem die Dreharbeiten zur achten und letzten Staffel von Game of Thrones beinahe zu Ende sind und wir mit der Erstausstrahlung erst im April 2019 rechnen dürfen, müssen wir uns (wohl oder übel) mit Gerüchten rund um die Spin-Off-Serien begnügen.

HBO könnte, wie ein Gerücht besagt und von PopCult News zusammengefasst, an einem Game of Thrones-Prequel namens „Empire of Ash“ arbeiten. Die Serie spielt damit weit vor den Ereignissen von Game of Thrones und basiert auf dem Valyrischen Imperium.

Große Details sind dazu noch nicht durchgedrungen. Nur soviel wäre sicher: Wir sehen den Niedergang und Verfall von Valyria, die „sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krisen“, die das Imperium von innen zerrissen hat. Drachen werden wir ebenfalls wieder zu sehen bekommen sowie das Haus Targaryen, die zu dieser Zeit noch eine kleine Gruppe von Drachen-Zähmern zählt.

Nachdem zu den Spin-Offs, sowie zum Finale von Game of Thrones, absolute Verschwiegenheit aller Beteiligten ein MUSS ist, können wir diese Geschichte mit einer ordentlichen Portion Salz aufnehmen. Hört sich aber alles an wie „der Zerfall der römischen Republik mit Drachen“.

