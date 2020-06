Schauspieler Ian Holm stirbt im Alter von 88 Jahren

Ian Holm als Bilbo Beutling in "Der Herr der Ringe"

Der legendäre britische Schauspieler Ian Holm, bekannt für seine Rollen in Der Herr der Ringe und Alien, ist im Alter von 88 Jahren friedlich verstorben. Holm wurde am 12. September 1931 in Goodmayes, Essex, geboren und trat der Royal Academy of Dramatic Art in 1949 bei, hat sie aber erst 1953 abgeschlossen, weil er zum Zivildienst einberufen wurde.

Ian Holm

Holm, ein dramatischer Schauspieler mit einer breiten Palette an Filmdarbietungen, war seit seiner Gründung im Jahr 1960 Mitglied der Royal Shakespeare Company in Stratford-upon-Avon, wechselte jedoch schnell auf die Leinwand und trat ab Mitte der 1960er Jahre bei der BBC auf. Ian Holm spielte in den 1960er und 1970er Jahren auch in kleinen Filmrollen, bevor er 1979 in Ridley Scotts atmosphärischem Horror Alien als Android Ash berühmt wurde. Er übernahm dann die Führung von Frodo Beutlin in der BBC-Radioadaption der Bücher von 1981 und erlangte im selben Jahr große Anerkennung für seine Rolle als Leichtathletik-Trainer Sam Mussabini in Chariots of Fire. Er wurde daraufhin für einen Oscar nominiert. In den 1980er und 1990er Jahren arbeitete er weiter, spielte dreimal Napoleon und trat in Luc Bessons Science-Fiction-Blockbuster The Fifth Element auf. Er wurde 1997 zum Ritter geschlagen. Holm kehrte nach Mittelerde zurück, um Bilbo Beutlin in Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie darzustellen. Er trat auch in der Hobbit-Trilogie auf und spielte die älteren Beutlin neben Martin Freemans Hauptrolle.

Nach Angaben des Guardian verstarb Holm am Freitagmorgen, dem 19. Juni, friedlich in England aus Gründen seiner Parkinson-Krankheit. Holm wird von seiner Frau, der Künstlerin Sophie de Stempel und seinen fünf Kindern Jessica, Sarah-Jane, Melissa, Barnaby und Harry betrauert. De Stempel hatte in den letzten Tagen Pastellskizzen von Holm auf Instagram veröffentlicht:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sophie de Stempel (@sophiedestempel) am Jun 19, 2020 um 5:25 PDT

Nachruf

Die Hommagen an den gefallenen Schauspieler kamen von seinen Kollegen. Regisseur Edgar Wright veröffentlichte auf Twitter, dass Holm „ein genialer Schauspieler war, der Teile, die lustig, herzzerreißend und furchterregend waren, beachtlich präsent machte“. Ian Holm war in den letzten Jahren krank gewesen und zog isch langsam aus der Öffentlichkeit zurück.

RIP Ian Holm, a genius actor who brought considerable presence to parts funny, heartbreaking & terrifying. Thanks for Bilbo, Napoleon (twice), Sweet Hereafter, Big Night, Brazil and, of course the iconic Ash. "I can't lie to you about your chances, but… you have my sympathies." pic.twitter.com/tO9tcydVUK — edgarwright (@edgarwright) June 19, 2020

Der Bilbo Beutling-Darsteller wird uns immer in Erinnerung bleiben. Ruhe in Frieden.