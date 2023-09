Dead by Daylight: Als Xenomorph auf der Jagd – Das Alien DLC

Dieses Game ist noch immer so spannend wie an Tag 1

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 dominiert Dead By Daylight den Markt für asymmetrische Multiplayer-Horrorspiele. Obwohl viele versucht haben, es zu entthronen, hat kein Konkurrent bisher die Langlebigkeit bewiesen, die Dead By Daylight besitzt. Zusätzlich zur fesselnden Zweiseitigkeit des Gameplay hat Dead By Daylight seine Spitzenposition durch zahlreiche Crossover mit populären Horror-Franchises behauptet, die von Videospielen bis hin zu beliebten Filmen reichen. Und das jüngste Alien Crossover von Dead By Daylight könnte das bisher beste sein.

Spiele als den Xenomorph und Ripley aus Alien in Dead by Daylight

Genau wie im Alien-Film, in dem die Crew der Nostromo gegen den Xenomorph in einem Kampf ums Überleben antritt, bietet das DLC von Dead By Daylight seinen Spielern eine Mischung aus Adrenalin und Horror. Der neue Killer – der Xenomorph – könnte einer der komplexesten bisher sein, ähnlich der unvorhersehbaren und komplexen Natur des Xenomorphs in den Alien-Filmen.Seine spezielle Fähigkeit, “Hidden Pursuit,” erlaubt es dem Xenomorph, in einen “Runner”-Zustand zu wechseln, in dem er schneller ist und seine Terror-Radius erheblich verringert ist. Diese Fähigkeit spiegelt das heimtückische Verhalten des Xenomorphs in den Filmen wider, der oft aus dem Nichts auftaucht, um seine Opfer zu überraschen.

Zusätzlich gibt es sieben Kontrollstationen auf der Karte, die ähnlich wie die technologischen Einrichtungen im Alien-Franchise sind. Diese Stationen beherbergen Flammenwerfertürme (die gehen euch schnell auf den Geist als Killer) , die als direkte Referenz an die Alien-Filme dienen, in denen Flammenwerfer eine entscheidende Rolle spielen. Neben dem Xenomorph ist auch Sigourney Weavers ikonische Figur Ellen Ripley enthalten, die mit eigenen, einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet ist. Sie reflektieren charmante Referenzen an das Ausgangsmaterial, ähnlich wie Ripley in den Filmen mit ihrem Einfallsreichtum und ihrer Härte glänzt.

Wie spielt sich der Xenomorph?

Mein bevorzugter Killer bisher war immer The Shape, also Michael Myers. Was an meinem persönlichen Bezug zu den Filmen liegt und ich somit diese Figur einfach lieber spielte. Mein Spielstil als Killer in Dead by Daylight ist also sehr stark auf Michael konzentriert und die Umstellung auf den Xenomorph war folglich nicht so einfach. Und das solltet ihr in diesem kurzen Fazit auch bedenken. Denn ich fand den Xenomorph anfangs etwas schwerfällig und verstehe noch nicht ganz wie sich der Schleichmodus auswirkt auf die generelle Bewegung.

Aber das Tunnelsystem war spannend zu entdecken, ebenso wie die Fähigkeiten des Aliens. Mir persönlich hat die Fähigkeit Überlebende zu erschrecken wenn ich einen Schrank öffne, am meisten geholfen. Natürlich erwischt dies nur jene Spieler die im Radius sind, aber dieser kurze Aufschrei war hilfreich bei der Jagd. Und auch wenn ich Ripley gar nicht angespielt habe, sondern nur den Killer. Finde ich dieses DLC wirklich sehr gelungen. Eines der besten wenn nicht DAS beste DLC welches ich bisher spielen durfte.

Dead by Daylight ist jetzt für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.