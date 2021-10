,,The Batman”-Trailer zeigt Catwoman, Pinguin und düstere Action

Robert Pattinson ist Bruce Wayne in The Batman © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

In der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober fand das diesjährige DC Fandom Event statt. Im Vorfeld versprach der Marvel-Konkurrent, dass es das ultimative Event für Fans sein sollte. So durfte man sich auf neue Informationen zu so gut wie allen kommenden Projekten freuen. Matt Reeves ,,The Batman” war dabei auch keine Ausnahme.

Der zweite Trailer zum kommenden Reboot des düsteren Helden bietet dabei einen guten Überblick, was man am 4. März 2022 erwarten kann. Neben einem ersten Blick auf Catwoman (Zoe Kravitz), steht auch der Pinguin (Collin Ferrel) im Vordergrund. Auch Robert Pattinson als Bruce Wayne zeigt erneut sein geschminktes Gesicht.

Doch auch die Action kommt im neuen ,,The Batman”-Trailer nicht zu kurz. Neben einer stimmigen und gewohnt düsteren Atmosphäre, ist auch erstmal das neue Batmobil – das bisher einiges einstecken musste – in Action zu sehen. In einer hitzigen Verfolgungsjagt mit dem Pinguin springt es dabei durch eine explosive Feuersbrunst. Anzumerken ist hierbei, dass es sich wohl um einen echten Stunt und kein CGI-Auto handelte.

Regisseur Matt Reeves, der schon mit Planet der Affen: Survival sein Können gezeigt hat, beweist, dass er sich in Sachen Verfolgungsjagt eher an den realistischen Szenen der Nolan-Trilogie orientiert hat. Abgerundet wird der neue Trailer durch die stimmige musikalische Untermalung vom Spider-Man und ,,Doctor Strange”-Komponisten Michael Giacchino.

The Batman – ein starbesetztes Reboot

Neben Robert Pattinson als Bruce Wayne, Zoe Kravitz als Catwoman und Collin Farrel als Pinguin, kann der Film auch durch weiter bekannte Namen überzeugen. So spielt Andy Serkis, der als Regisseur von Venom 2 fungierte, den treuen britischen Butler Alfred Pennyworth.

Jeffrey Wright, den man unlängst als The Watcher in Marvels ,,What if…?” hören konnte, übernimmt hingegen die Rolle des pflichtbewussten Chefs der Gotham Polizei James Gordon. Als Hauptantagonist tritt hingegen der mysteriöse Riddler auf, der im kommenden Reboot von Genreliebling Paul Dano verkörpert wird.

Ob ,,The Batman” an die Erfolge der Nolan-Trilogie anknüpfen kann, wissen wir spätestens ab dem 4. März 2022, wenn der Film bei uns in den Kinos startet.