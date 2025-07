Episode 46: San Diego Comic Con 2025

Michael WeingärtnerLevel 40 Konsolero mit Film und Serien Spezialisierung sowie Proficiency in Star Wars und Dungeons & Dragons Lore

Was hat bei uns für Gänsehaut gesorgt? Welche Shows haben es direkt auf unsere Watchlist geschafft? Und wo haben wir laut „Shut up and take my money!“ gerufen? (LEEEEGGOOO GAME BOY!!!)

Von Hazbin Hotel Staffel 2 über Star Trek: Starfleet Academy, Alien: Earth, Predator: Badlands, Criticals Role & Mighty Nein bis hin zu Gen V Staffel 2 – hier gibt es den kompakten Überblick und ehrliche Meinungen.

Also: Sonnencreme oder besser gesagt Regenschirm beiseite, Kopfhörer auf und rein in die letzte Folge vor der Sommerpause! Der DailyGame Podcast geht in die Sommerpause. Wir verabschieden uns um unsere Akkus neu zu laden und sind im September wieder für euch da – mit neuen Folgen, frischen Themen und jeder Menge neuer Ideen im Gepäck.

Bleibt uns treu – und bis bald im DailyGame Podcast!

