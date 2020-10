Mortal Kombat 11 enthüllt Rambo Gameplay Trailer

Mortal Kombat 11 (c) Netherrealm Studios

Wir haben ja kürzlich berichtet dass Netherrealm Studios in ihrem neuesten Reveal drei neue Kämpfer präsentiert hat. Zwischen zwei ikonischen „alten Hasen“ der Mortal Kombat Welt, kam auch eine 80er Jahre Action Film Legende in das Spiel. Nachdem der Terminator bereits im Game ist, reden wir natürlich von John Rambo! Die Frage, welche schnell die Runde machte, war aber wie der Soldat wohl kämpfen würde im MK 11 Ultimate Pack. Diese Frage wurde jetzt mit einem Rambo Gameplay Trailer beantwortet. Und die Antwort ist blutig.

Messer, Pfeile und Fallen im Rambo Gameplay Trailer!

John Rambo ist berühmt dafür einer der talentiertesten Guerilla Soldaten zu sein die man je aus Vietnam wieder raus geholt hat. Seine Kunst zu überleben ist unerreicht und so erledigt er mit seinen Fallen, aber auch seinem ikonischen Bogen, seine Feinde teilweise lautlos. Es wundert also nicht, dass im gezeigten Rambo Gameplay Trailer, diese Elemente eine große Rolle spielen. Mit Pfeil und Bogen greift John aus der Ferne an, mit Stolperdrähten aber auch Claymore Minen, legt er Fallen für seine Gegner. Hohen Angriffen weicht er aus wie ein echter Soldat. Auf den Boden und in Richtung des Feindes robben. Und sein berühmtes Dschungel Messer ist in seinem Kampfstil DAS Hilfsmittel. Seine Kombination aus Boxkampf, Ringen aber auch in einer leicht abgewandelten Form enthaltenen Judo-Elementen, wird mit dem großen Messer garniert für blutige Attacken.

Advertisment

Der Showdown der 80er Action-Stars

Nun haben wir John Rambo, Robocop und den Terminator T-800 im Spiel und können unsere legendärsten Actionhelden gegeneinander antreten lassen. Bis aufs Blut. Die Macher von Mortal Kombat 11 und Netherrealm Studios haben sich viel Mühe gegeben. Die Liebe fürs Detail ist nicht nur in den original Stimmen der Charaktere zu hören sondern in den Moves deutlich sichtbar. Wir können es kaum erwarten hier einen Clash zu inszenieren. Denn wie auch beim Terminator und Robocop zuvor, hat Sylvester Stallone bzw. John Rambo einen Finishing Move der einen seiner großartigsten Momente verkörpert. Diesen bekommen wir im Rambo Gameplay Trailer auch zu sehen. So tritt er von Hinten an seinen Gegner und reißt ihm wie im Film „John Rambo (2008)“ den Kehlkopf mit bloßer Hand raus. Mortal Kombat Gütesiegel.