Mario Kart World: Diese Charaktere könnten noch kommen!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Eine Datenauswertung von Mario Kart World hat Hinweise auf mehrere Charaktere geliefert, die bislang nicht im Spiel vertreten sind. Darunter befinden sich unter anderem Fuzzy, Kettenhund und Stachi. Offenbar könnten diese Gegner aus dem Pilzkönigreich ursprünglich als spielbare Fahrer vorgesehen gewesen sein. Es ist jedoch auch denkbar, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt, etwa im Rahmen eines DLCs, noch ins Spiel aufgenommen werden.

Welche Charaktere wurden entdeckt?

Mehrere Dataminer stießen bei ihren Untersuchungen in den Gewichtswerten der Charaktere auf mehrere interessante Einträge. Dabei wurden folgende Namen von Charakteren entdeckt:

„Bird “ und „ Banana “: ihre genaue Bedeutung ist bislang unklar

“ und „ “: ihre genaue Bedeutung ist bislang unklar Blooper : der bekannte Tintenfischgegner aus Super Mario Bros.

: der bekannte Tintenfischgegner aus Fuzzy : das wäre ein schönes Wiedersehen aus Super Mario World gewesen

: das wäre ein schönes Wiedersehen aus gewesen Ninji : ein kleiner Gegner aus Super Mario Bros. 2

: ein kleiner Gegner aus Stachi ( Spiny ): ein stacheliger Gegner aus Super Mario Bros.

( ): ein stacheliger Gegner aus Stampfer ( Thwomp ): Der große, steinerne Gegner aus Super Mario Bros. 3

( ): Der große, steinerne Gegner aus Gumba-Zwillinge: möglicherweise ein Gumba-Turm aus Super Mario Odyssey

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Besonders interessant ist der Fund rund um Stachi, der in Japan Togezo heißt. Die Figur wird in den Dateien wiederholt als Fahrer aufgeführt. Das könnte darauf hindeuten, dass Nintendo zumindest zeitweise erwogen hat, den Charakter als spielbaren Fahrer einzubauen.

Waren diese Charaktere ursprünglich geplant?

Ob die entdeckten Figuren tatsächlich für die finale Version von Mario Kart World vorgesehen waren, ist unklar. Es ist ebenso möglich, dass sie lediglich zu Testzwecken in den Spieldateien auftauchen oder während der Entwicklung verworfen wurden.

Große Charaktere-Auswahl

Mario Kart World bietet bereits eine umfangreiche Fahrerauswahl. Aufgrund der 24 Fahrer in jedem Rennen, musste Nintendo diese erweitern, und hat deshalb zahlreiche Gegner aus dem Pilzkönigreich erstmals ans Steuer gelassen. Einige bisherige Rennfahrer, wie die Koopalinge, sind bislang allerdings nicht vertreten.

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Kommen die Figuren noch ins Spiel?

Möglicherweise hat Nintendo die entdeckten Charaktere lediglich während der Entwicklung in Betracht gezogen. Dass sie tatsächlich über einen längeren Zeitraum geplant waren, lässt sich aus den bisherigen Funden nicht eindeutig ableiten. Auch eine spätere Veröffentlichung per Update oder DLC ist bislang nicht sicher.

Die Datenauswertung liefert dennoch einen interessanten Einblick in die Entwicklung des Rennspiels. Sie zeigt, welche Figuren möglicherweise für Mario Kart World erwogen wurden. Ob einige davon künftig tatsächlich zum Fahrer-Ensemble hinzukommen, bleibt abzuwarten.

Quelle: x.com via The_Rimea

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