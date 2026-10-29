Miyamoto verrät, was Super Mario Bros. wirklich besonders macht

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Shigeru Miyamoto gibt uns abermals Einblicke in die Entwicklung von Super Mario Bros. und verrät dabei, was er für eine der wichtigsten Erfindungen des erfolgreichen NES-Klassikers hält. Es sind weder die Fragezeichenblöcke, noch die Warp-Zonen, sondern die Endkämpfe gegen Bowser. Denn der Boss wird nicht auf herkömmliche Weise besiegt.

Herausragende kulturelle Leistungen

Shigeru Miyamoto wird sehr bald mit dem japanischen Orden der Kultur ausgezeichnet werden. Es handelt sich um einer der höchsten Ehrungen des Landes für herausragende kulturelle Leistungen. Der 73-jährige soll am 3. November 2026 den japanischen Orden der Kultur von Kaiser Naruhito erhalten. Damit wird erstmals ein Entwickler aus der Videospielbranche mit dieser Auszeichnung geehrt! Im Zuge dessen gab es eine Pressekonferenz, bei der der Videospieldesigner über seine Karriere sprach und uns weitere Einblicke in die Entwicklung von Super Mario Bros. aus dem Jahr 1985 gewährte.

Super Mario Bros. (1986)

Super Mario Bros. ist ein Jump ’n’ Run von Nintendo, das 1985 in Japan und 1986 in Europa für das Nintendo Entertainment System (NES) erschien. Spieler steuern Super Mario, der das Pilzkönigreich durchquert, um Prinzessin Toadstool aus den Fängen des bösen Drachenschildkröte Bowser zu befreien. Auf seiner Reise erkundet man mit Super Mario eine abwechslungsreiche Spielwelt, in der Bewegung und Entdeckung im Mittelpunkt stehen.

Mit präziser Steuerung, unterschiedlichen Power-Ups, versteckten Geheimnissen und einprägsamen Melodien setzte Shigeru Miyamoto mit seiner kreativen Vision neue Maßstäbe für das Genre. Das Spiel wurde zu einem Meilenstein der Videospielgeschichte und machte Super Mario zu einer der bekanntesten Figuren der Videospielwelt.

Keine klassische Bosskampfmechanik

Bei der Entstehung des Spiels stand das Team vor einer Herausforderung: wie sollte der Endkampf gegen Bowser, dem König der Koopas, gestaltet werden? Die technischen Möglichkeiten des NES waren begrenzt und Super Marios Möglichkeiten definiert, weshalb eine sonstige klassische Bosskampfmechanik schwierig umzusetzen war.

Der Endkampf ohne Gewalt

Miyamoto kam schließlich auf die Idee, dem grundlegenden Spielprinzip treu zu bleiben. Da Super Mario ohnehin ständig nach rechts läuft und springt, sollte der Spieler Bowser nicht unbedingt direkt bekämpfen müssen. Stattdessen kann er ihn überspringen und durch das Auslösen einer Brückenmechanik in die Lava stürzen lassen. Miyamoto testete seine Idee und fand das Spielen dabei überraschend unterhaltsam.

Dennoch nicht die einzige Möglichkeit

Damit blieb das Spielprinzip bis zum Ende treu: anstatt eine völlig neue Kampfmechanik einzuführen, muss Super Mario auch im Finale seine Fähigkeiten beim Laufen und Springen unter Beweis stellen. So fügt sich der Endkampf in das grundlegende Konzept des Spiels ein. Allerdings ist dies trotzdem nicht der einzige Weg, Bowser in Super Mario Bros. zu besiegen. Mit der Feuerblume kann Super Mario auch Feuerbälle einsetzen, um den Endgegner zu bezwingen.

Land, Sea and Air

Miyamoto sprach außerdem über die grundlegenden Bewegungsmöglichkeiten, die den Videospielklassiker auszeichnen. Das Konzept lautete „Land, Meer und Luft“. Spieler sollten aber nicht nur laufen und springen, sondern auch schwimmen und durch die Luft fliegen können (ein Konzept, welches in Super Mario Bros. 3 erstmals realisiert wurde). Diese Bewegungsfreiheit macht einen großen Teil des Spielspaßes von Super Mario aus.

Ein Meilenstein

Nicht nur Super Mario Bros., sondern auch zahlreiche spätere Plattformspiele wurden von dieser Philosophie geprägt: leicht verständliche Aktionen, abwechslungsreiche Umgebungen und ein klares Ziel machten den NES-Klassiker zu einem der wichtigsten Meilensteine der Videospielgeschichte. Mit Reihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda und Donkey Kong hat Miyamoto die Videospielwelt nachhaltig geprägt. Seine Einblicke in die Entwicklung des NES-Klassikers zeigen, wie wichtig durchdachte Designentscheidungen sind. Nicht immer braucht es eine aufwendige Kampfmechanik, um ein unvergessliches Spielerlebnis zu schaffen.

Nicht jede Herausforderung verlangt nach einem direkten Kampf. Manchmal liegt die größte Stärke darin, einen Weg zu finden, den niemand erwartet. Ein Weisheit, die uns Shigeru Miyamoto vor 4 Dekaden gelehrt hat. Danke Miyamoto San!

Quelle: news.denfaminicogamer.jp