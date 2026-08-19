Miyamoto enthüllt: So entstand Super Marios berühmte Dash-Mechanik

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Eine der bekanntesten Bewegungsmechaniken der Videospielgeschichte entstand offenbar unabsichtlich durch einen Programmierfehler. Super Mario Schöpfer Shigeru Miyamoto enthüllt wie die berühmte Funktion, dass Super Mario beim Rennen über Abgründe laufen kann im ersten Super Mario Bros. entstanden war.

Rennen mit mehreren Funktionen

In einem Interview mit dem japanischen Magazin Casa Brutus hat Shigeru Miyamoto verraten wie der berühmte D-Dash entstanden war. So konnte man in Super Mario Bros. (1985) durch das Gedrückthalten der B-Taste während des Laufens nicht nur schneller werden und auch weiter springen, sondern konnte auch ohne zu springen schmale Abgründe überwinden. Dieses Verhalten von Super Mario war ursprünglich gar nicht geplant.

Wie ist diese Dash-Funktion entstanden?

Während der Entwicklung hat ein Programmierer einen Fehler bemerkt: Super Mario lief beim Rennen über die schmalen Abgründe anstatt in die Tiefe zu fallen. Natürlich wollte er sofort diese fehlende „Bodenkollision“ korrigieren. Daraufhin hat Miyamoto interveniert und sich bewusst dagegen entschieden. Es war nämlich eine zusätzliche und kreative Möglichkeit Hindernisse zu überwinden. So wurde aus einem technischen Fehler eine feste Gameplay-Mechanik welche es von Super Mario Bros. bis hin zum aktuellen Super Mario Bros. Wonder noch immer gibt und auch nicht mehr wegzudenken ist.

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Weitere Fehler welche fixer Bestandteil wurden

Auch weitere bekannte Elemente des NES-Klassikers entstanden aus unerwarteten Situationen. Beispielsweise dadurch, dass Münzen plötzlich in der Luft auftauchten, führte zu der Idee von versteckten Blöcken, welche nun viele Münzen oder sogar 1-Ups beherbergen.

Die Ideen aller Mitwirkenden

Die Entwicklung von Super Mario Bros. war ein gemeinschaftlicher Prozess. So stammen die unscheinbar aussehenden, aber für Mario gefährlichen Cheep-Cheeps aus gemeinsamen Ideen. So schwebte dem damaligen Grafiker Takashi Tezuka ein Fisch vor, welcher aus dem Wasser springt, Mario angreift und anschließend wieder abtaucht. Dies schien aber zu einfach, denn Mario würde den Fisch kommen sehen. Deshalb hat man das Leveldesign entsprechend angepasst, sodass sich Mario in den Abschnitten in denen in Cheep-Cheep angreift auf erhöhten Plattformen und Stegen bewegt. Allerdings gab es dann später auch einen im Wasser schwimmenden Fisch in Super Mario Bros. 3, welchen Mario zwar kommen sah, aber dennoch ein Problem für ihn darstellte.

Super Mario Bros. war nicht das Ergebnis der Arbeit einer einzelnen Person. Sämtliche Ideen kamen von einem Team, wurden darin diskutiert und eingebaut. Damit keine Idee verloren ging, waren Kopfhörer im Büro verboten, sodass sämtliche Informationen und Ideen alle Mitarbeiter gleichzeitig erreicht hatten. Und sogar Fehler hatten einen großen Einfluss auf die Entwicklung und sorgte für Inhalte wie die Dash-Mechanik oder die unsichtbaren Blöcke.

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Quelle: casabrutus.com