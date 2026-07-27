Nintendo: Welche Super Mario Titel bedeuten Miyamoto am meisten?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

In einem Interview für das japanische Magazin Casa Brutus hat Super Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto verraten, welche Super Mario Titel für ihn entscheide Meilensteine in der Entwicklung der Serie gewesen sind.

Welche Videospiele haben Miyamoto am meisten beeindruckt?

Die Liste, welche Miyamoto nennt ist kurz und prägnant. Als erstes nennt er den SNES-Klassiker Super Mario World aus dem Jahr 1990. Der zweite Titel ist für ihn Super Mario 64. Beide Titel seien für ihn die Meilensteine in der Entwicklung der Serie gewesen.

Super Mario World

Super Mario World hat Miyamoto das Gefühl gegeben, die zweidimensionale Super Mario Formel zur Gänze gemeistert zu haben. Der Titel verfeinerte das klassische Jump-’n‘-Run-Prinzip. Gleichzeitig führte der Titel noch den beliebten Dinosaurier Yoshi ein. Super Mario World gilt für Fachmedien und Fans als eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Videospiele der Super Nintendo-Ära.

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Super Mario 64

Bei Super Mario 64 hegt Miyamoto hingegen eine persönliche Erinnerung. Der damals riesige Schritt in die dritte Dimension hat ihm ein Gefühl aus seiner Kindheit wiedergegeben: die Freude unbekannte Orte zu erkunden und überraschende Entdeckungen zu machen. Super Mario 64 setzte neue Maßstäbe in Sachen Steuerung, Leveldesign und Kameraführung. Der Titel aus dem Jahr 1996 hat unzählige spätere Action- und Plattformspiele maßgeblich beeinflusst und die Videospielwelt für immer verändert.

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Nintendos Erbe

In letzter Zeit spricht Miyamoto immer wieder über das Erbe der Nintendo Klassiker. Er verteidigt die neue Strategie des japanischen Unternehmens, in der Videospielklassiker als Remakes wiederkehren. Dadurch würden jüngere Spieler einen Zugang zu Titeln erhalten, welche sie sonst kaum erleben würden. Ebenso könnten diese Neuauflagen einen Grundstein für neue Spieleideen legen und die Nintendo Franchisen fortführen.

Alles in allem hat Miyamoto einmal mehr betont, dass für ihn allein nicht nur der technische Fortschritt zählt. Für ihn sind Videospieltitel entscheidend, die neue Maßstäbe setzen, das Spielerlebnis nachhaltig verändern und ein Gefühl von Entdeckung vermitteln. Aus diesen Gründen wird Miyamoto für immer diese beiden Super Mario Videospielklassiker als seine persönlichen Meilensteine nennen. Wir verstehen jetzt auch warum!

Quelle: casabrutus.com

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