Nintendo kratzt an der Milliarde: Apps über 980 Millionen Mal heruntergeladen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo steht kurz vor der nächsten Milliardenmarke: Die Mobile-Apps des Unternehmens wurden weltweit inzwischen mehr als 980 Millionen Mal heruntergeladen. Präsident Shuntaro Furukawa nennt Smartphones in der aktuellen Geschäftspräsentation einen wichtigen Kontaktpunkt für Nintendo-Marken. Die Apps sind in 164 Ländern und Regionen verfügbar, darunter Märkte, die Nintendo mit seinen Konsolen kaum erreicht. Schon 2025 bestätigte Nintendo, dass weitere Mobile-Projekte entwickelt werden.