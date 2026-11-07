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Nintendo kratzt an der Milliarde: Apps über 980 Millionen Mal heruntergeladen

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Artikel von Markus Bauer +
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Nintendo steht kurz vor der nächsten Milliardenmarke: Die Mobile-Apps des Unternehmens wurden weltweit inzwischen mehr als 980 Millionen Mal heruntergeladen. Präsident Shuntaro Furukawa nennt Smartphones in der aktuellen Geschäftspräsentation einen wichtigen Kontaktpunkt für Nintendo-Marken. Die Apps sind in 164 Ländern und Regionen verfügbar, darunter Märkte, die Nintendo mit seinen Konsolen kaum erreicht. Schon 2025 bestätigte Nintendo, dass weitere Mobile-Projekte entwickelt werden.

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