Mega Man, Final Fight und Street Fighter 2: Neue Capcom-Sammlung in Sicht?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Eine Altersfreigabestelle in Südkorea hat zahlreiche Videospielklassiker von Capcom neu eingestuft. Darunter befinden sich beliebte Videospielreihen wie Mega Man, Final Fight und Street Fighter II. Insgesamt handelt es sich um 29 Titel. Die Einstufungen wecken die Hoffnung auf eine neue Spielesammlung, die sich als nächstes auf die Konsolenversionen der Klassiker konzentrieren könnte.

Welche Videospielklassiker wurden geprüft?

Die gelisteten Spiele stammen unter anderem aus der NES– und SNES-Ära, sowie von weiteren klassischen Konsolen. Folgende Titel sind darunter vertreten:

1942

Breath of Fire

Breath of Fire II

Captain Commando

Commando

Demon’s Crest

Destiny of an Emperor

Final Fight

Final Fight 2

Final Fight 3

Gargoyle’s Quest II

Ghosts ‘n Goblins

The King of Dragons

Knights of the Round

Magic Sword: Heroic Fantasy

Mega Man

Mega Man 2

Mega Man 3

Mega Man 4

Mega Man 5

Mega Man Soccer

Mega Man X

Mighty Final Fight

Saturday Night Slam Masters

Street Fighter 2010: The Final Fight

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter II: The World Warrior

Super Ghouls n’ Ghosts

Super Street Fighter II: The New Challengers

Sehr interessant ist, dass die Auswahl nicht ausschließlich aus Arcade-Titeln besteht, sondern größtenteils aus Titeln, welche auf Heimkonsole erschienen sind. Diese sind damals speziell dafür entwickelt worden und entscheiden sich damit von Capcoms bisherigen Arcade-Sammlungen, weshalb dies ein deutlicher Hinweise auf eine auf uns zukommende Zusammenstellung sein könnte.

Welche Titel hat Capcom bisher veröffentlicht?

Mit Capcom Arcade Stadium und Capcom Arcade 2nd Stadium hat das Unternehmen bereits zahlreiche Videospielklassiker neu veröffentlicht. Beide Sammlungen konzentrieren sich allerdings auf Arcade-Versionen. Eine zusätzliche Sammlung mit klassischen Heimkonsolenversionen könnte das bisherige Angebot daher vervollsständigen.

Fans hoffen auf die Rückkehr seltener Klassiker

Da die Konsolenversionen von Titeln wie Breath of Fire II, Final Fight 3 und Gargoyle’s Quest II bis heute nicht immer leicht zugänglich sein, wäre eine Wiederveröffentlichung auf modernen Plattformen für viele Fans wünschenswert.

In welcher Form könnten die 29 Titel zurückkehren?

Ob die gelisteten Spiele tatsächlich neu veröffentlicht werden, ist jedoch unklar. Aber wenn es dazu kommt, muss es sich nicht zwangsläufig um eine einzige große Sammlung handeln. Denkbar wären auch mehrere kleinere Kollektionen, einzelne Neuveröffentlichungen oder eine Aufnahme in bestehende Abonnementdienste.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt eine neue Sammlung allerdings Spekulation. Da aber gleich zahlreiche Klassiker von Capcom einer Altersprüfung unterzogen wurden, muss etwas im Busch sein. Wir sind gespannt, was wir demnächst erfahren werden.

Quelle: timeextension.com