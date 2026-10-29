Mega Man, Final Fight und Street Fighter 2: Neue Capcom-Sammlung in Sicht?
Insgesamt 29 Videospielklassiker könnten auf uns zukommen!
Werbung
Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.
Eine Altersfreigabestelle in Südkorea hat zahlreiche Videospielklassiker von Capcom neu eingestuft. Darunter befinden sich beliebte Videospielreihen wie Mega Man, Final Fight und Street Fighter II. Insgesamt handelt es sich um 29 Titel. Die Einstufungen wecken die Hoffnung auf eine neue Spielesammlung, die sich als nächstes auf die Konsolenversionen der Klassiker konzentrieren könnte.
Welche Videospielklassiker wurden geprüft?
Die gelisteten Spiele stammen unter anderem aus der NES– und SNES-Ära, sowie von weiteren klassischen Konsolen. Folgende Titel sind darunter vertreten:
- 1942
- Breath of Fire
- Breath of Fire II
- Captain Commando
- Commando
- Demon’s Crest
- Destiny of an Emperor
- Final Fight
- Final Fight 2
- Final Fight 3
- Gargoyle’s Quest II
- Ghosts ‘n Goblins
- The King of Dragons
- Knights of the Round
- Magic Sword: Heroic Fantasy
- Mega Man
- Mega Man 2
- Mega Man 3
- Mega Man 4
- Mega Man 5
- Mega Man Soccer
- Mega Man X
- Mighty Final Fight
- Saturday Night Slam Masters
- Street Fighter 2010: The Final Fight
- Street Fighter Alpha 2
- Street Fighter II: The World Warrior
- Super Ghouls n’ Ghosts
- Super Street Fighter II: The New Challengers
Sehr interessant ist, dass die Auswahl nicht ausschließlich aus Arcade-Titeln besteht, sondern größtenteils aus Titeln, welche auf Heimkonsole erschienen sind. Diese sind damals speziell dafür entwickelt worden und entscheiden sich damit von Capcoms bisherigen Arcade-Sammlungen, weshalb dies ein deutlicher Hinweise auf eine auf uns zukommende Zusammenstellung sein könnte.
Welche Titel hat Capcom bisher veröffentlicht?
Mit Capcom Arcade Stadium und Capcom Arcade 2nd Stadium hat das Unternehmen bereits zahlreiche Videospielklassiker neu veröffentlicht. Beide Sammlungen konzentrieren sich allerdings auf Arcade-Versionen. Eine zusätzliche Sammlung mit klassischen Heimkonsolenversionen könnte das bisherige Angebot daher vervollsständigen.
Fans hoffen auf die Rückkehr seltener Klassiker
Da die Konsolenversionen von Titeln wie Breath of Fire II, Final Fight 3 und Gargoyle’s Quest II bis heute nicht immer leicht zugänglich sein, wäre eine Wiederveröffentlichung auf modernen Plattformen für viele Fans wünschenswert.
In welcher Form könnten die 29 Titel zurückkehren?
Ob die gelisteten Spiele tatsächlich neu veröffentlicht werden, ist jedoch unklar. Aber wenn es dazu kommt, muss es sich nicht zwangsläufig um eine einzige große Sammlung handeln. Denkbar wären auch mehrere kleinere Kollektionen, einzelne Neuveröffentlichungen oder eine Aufnahme in bestehende Abonnementdienste.
Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt eine neue Sammlung allerdings Spekulation. Da aber gleich zahlreiche Klassiker von Capcom einer Altersprüfung unterzogen wurden, muss etwas im Busch sein. Wir sind gespannt, was wir demnächst erfahren werden.
- Resident Evil Requiem wäre fast ein Online-Spiel geworden: Capcom erklärt, warum es scheiterte
- Lesenswerter Artikel
- Monster Hunter Rise knackt nach fünf Jahren die 20-Millionen-Marke
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil ist unkaputtbar: Selbst neun Jahre alte Spiele verkaufen sich noch millionenfach
- Lesenswerter Artikel
- Capcom möchte Videospiele künftig „gemeinsam mit KI“ entwickeln, aber anders als du denkst
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil 5 und 6: Wir müssen wohl länger auf die Remakes warten
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil Requiem knackt laut Analyse 8,5 Millionen Verkäufe
- Lesenswerter Artikel
- Resident Evil überrascht an der Kinokasse: Kein Film der Reihe startete jemals stärker
- Lesenswerter Artikel
Quelle: timeextension.com
Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !