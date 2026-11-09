Resident Evil Veronica kommt offenbar später! Capcom soll aus „Requiem“-Kritik lernen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Auf Resident Evil Veronica müssen Fans offenbar länger warten als ursprünglich geplant. Laut Insider Dusk Golem hat Entwickler/Publisher Capcom den internen Veröffentlichungstermin des Remakes inzwischen auf Herbst 2027 verschoben. Besonders interessant ist der angebliche Grund: Der Publisher möchte mehr Zeit in den Feinschliff investieren und soll dabei auch auf die Kritik an Resident Evil Requiem reagieren.

Wie der Insider in einem neuen Beitrag auf X.com berichtet, sollte das Remake zunächst im ersten Quartal 2027 erscheinen. Später sei der interne Termin auf das zweite Quartal gerutscht, bevor sich Capcom schließlich für Herbst 2027 entschieden habe.

Offiziell ist das allerdings keine Verschiebung. Capcom hat für Resident Evil Veronica bislang ausschließlich das Jahr 2027 bestätigt. Ein genauer Monat oder Veröffentlichungstag wurde nie angekündigt.

Werbung

Resident Evil Requiem soll Capcom zum Umdenken gebracht haben

Dusk Golem zufolge durchlief die Entwicklung Anfang 2026 eine besonders intensive Phase. Das Team habe versucht, einen möglichst frühen Veröffentlichungstermin einzuhalten. Inzwischen soll Capcom jedoch entschieden haben, zusätzliche Zeit für kleinere und mittelgroße Verbesserungen einzuplanen. Dabei spiele offenbar auch das Feedback zu Resident Evil Requiem eine Rolle. Obwohl der jüngste Hauptteil kommerziell erfolgreich war, gab es Kritik an bestimmten Gameplay- und Story-Elementen. Capcom wolle vermeiden, dass ähnliche Probleme beim nächsten Remake auftreten.

Diese Verbindung stammt ausschließlich aus den Angaben des Insiders. Capcom selbst hat weder entsprechende Entwicklungsprobleme noch eine durch Requiem ausgelöste Kursänderung bestätigt. Interessant ist außerdem, dass sich laut Dusk Golem auch die Arbeiten am geplanten Story-DLC für Resident Evil Requiem länger hinziehen sollen. Der Publisher scheint sich demnach bei mehreren Resident Evil-Projekten mehr Zeit zu nehmen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Auch der nächste Trailer soll verschoben worden sein

Die internen Änderungen könnten erklären, warum Capcom bislang so wenig neues Material zu Resident Evil Veronica gezeigt hat. Laut dem Insider war ein weiterer Trailer bereits früher geplant, wurde wegen des veränderten Entwicklungszeitplans aber zurückgestellt.

Werbung

Das Remake wurde im Juni 2026 offiziell angekündigt. Es erzählt die Geschichte von Claire und Chris Redfield neu und wird mit der RE Engine entwickelt. Capcom verspricht eine modernisierte Spielerfahrung und eine überarbeitete Handlung. Das Original erschien im Jahr 2000 für die SEGA Dreamcast und gehört zu den wenigen großen klassischen Resident-Evil-Abenteuern, die bislang kein vollständiges Remake erhalten hatten.

Resident Evil Veronica soll weiterhin 2027 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen. Ob Herbst 2027 tatsächlich das neue Ziel ist, bleibt unbestätigt.