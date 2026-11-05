“Resident Evil”: Die Entwickler haben den Namen der Serie nie abgesegnet

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Resident Evil ist inzwischen einer der gängigsten Namen im Gaming-Bereich. Die Horrorserie ist selbst 30 Jahre nach Release des ersten Ablegers noch immer ein Verkaufsschlager. Allein das diesjährige Resident Evil Requiem setzte bereits rund 8,5 Millionen Exemplare ab. Auch im Kino feiert die Zombie- und Mutantensaga regelmäßig Erfolge. Zuletzt knackte die Neuverfilmung von Zach Cregger Rekorde für die Filmreihe. Dabei sollte Resident Evil aber wohl nie Resident Evil heißen.

In Japan erscheint die Serie nämlich unter dem Namen Biohazard, der sich auf die biologischen Waffen in den Spielen bezieht. Hideki Kamiya, der Director von Klassikern wie Resident Evil 2 oder Devil May Cry, stichelte nun gegen die Lokalisierung von damals. “Capcom of America hat den Titel Resident Evil einfach so entschieden”, twitterte Kamiya (via X). “Wir japanischen Mitarbeiter haben damals getuschelt. Capcom of America macht einfach Änderungen nach Gutdünken und denkt, sie hätten gearbeitet…”.

1996 wurde der Name Resident Evil für den westlichen Markt möglicherweise aufgrund von Lizenzproblemen gewählt. Den Namen trug nämlich bereits eine Musikband. Beim siebten Ableger von 2017 tauchte der ursprüngliche Namen im Untertitel als Resident Evil VII: biohazard auf. In Japan war es umgekehrt, wo das Spiel als Biohazard 7: resident evil erschienen ist.

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Aus Biohazard wurde Resident Evil – kein Einzelfall

Auslöser für den Kommentar war ein japanischer User, der sich erstaunt über das US-amerikanische Cover von Resident Evil 2 äußerte, das sich vom japanischen Original stark unterschied. “Sie haben einfach ohne unser Wissen ein Logo erstellt und es einfach so verwendet”, schrieb Kamiya daraufhin. Die Lokalisierung dürfte ihn wohl damals irritiert haben: “Mein Eindruck von Capcom of America damals war, dass sie taten, was sie wollten.”

Solche Änderungen waren seinerzeit üblich. Auch der Nintendo-Shooter Star Fox hatte ursprünglich Lizenzprobleme, weshalb Nintendo ersten zwei Titel in Europa als Starwing und Lylat Wars veröffentlichte. Illustrationen von japanischen Spielen wurden in den 90er-Jahren oft ausgetauscht, vermutlich weil Anime damals noch nicht im Mainstream angekommen waren. Auf den Covern von SEGA-Klassikern wie Phantasy Star wurden die manga-mäßigen Hauptcharaktere durch Figuren im Stil von Dungeons & Dragons ausgetauscht. Erst kürzlich tauschte SEGA außerdem den Namen ihrer Yakuza-Serie durch das originalgetreue Like a Dragon aus.

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