Resident Evil Requiem ist das Spiel des Jahres bei den Golden Joysticks 2026

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Resident Evil Requiem ist der große Gewinner der Golden Joystick Awards 2026. Capcoms Horror-Spiel gewann den „Ultimate Game of the Year“-Award sowie „Console Game of the Year“, „Best Game Trailer“ und „Best Lead Performer“ für Angela Sant’Albano. Ebenfalls vier Preise holte das Indie-Spiel Meccha Chameleon. Capcom wurde zusätzlich zum Studio des Jahres gewählt. Wie Requiem bei uns abgeschnitten hat, liest du im Resident Evil Requiem-Test (8 von 10).