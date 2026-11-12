DailyGame - Gaming News - Resident Evil Requiem ist das Spiel des Jahres bei den Golden Joysticks 2026
◷ 1 Min.

Resident Evil Requiem ist das Spiel des Jahres bei den Golden Joysticks 2026

i Resident Evil Requiem ist das Spiel des Jahres bei den Golden Joysticks 2026
Artikel von Markus Bauer +
DailyGame bei Google merken

Werbung

Resident Evil Requiem ist der große Gewinner der Golden Joystick Awards 2026. Capcoms Horror-Spiel gewann den „Ultimate Game of the Year“-Award sowie „Console Game of the Year“, „Best Game Trailer“ und „Best Lead Performer“ für Angela Sant’Albano. Ebenfalls vier Preise holte das Indie-Spiel Meccha Chameleon. Capcom wurde zusätzlich zum Studio des Jahres gewählt. Wie Requiem bei uns abgeschnitten hat, liest du im Resident Evil Requiem-Test (8 von 10).

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen