Resident Evil Requiem ist das Spiel des Jahres bei den Golden Joysticks 2026
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Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Resident Evil Requiem ist der große Gewinner der Golden Joystick Awards 2026. Capcoms Horror-Spiel gewann den „Ultimate Game of the Year“-Award sowie „Console Game of the Year“, „Best Game Trailer“ und „Best Lead Performer“ für Angela Sant’Albano. Ebenfalls vier Preise holte das Indie-Spiel Meccha Chameleon. Capcom wurde zusätzlich zum Studio des Jahres gewählt. Wie Requiem bei uns abgeschnitten hat, liest du im Resident Evil Requiem-Test (8 von 10).
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