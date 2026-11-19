Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Mit dem AOC Gaming Q27G4ZD bringt AOC ein QD-OLED-Display in seine Gaming-Serie, für Gamer die nicht so tief ins Portemonnaie greifen möchten. Mit knall 380 Euro könnte er für Einige durchaus interessant sein. Mit einer QHD-Auflösung, 280 Hz und einer angegebenen Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits richtet sich der Monitor an Spieler, die hohe Bildqualität und schnelle Reaktionszeiten miteinander verbinden möchten.

Der Q27G4ZD positioniert sich zwischen den bereits erhältlichen Gaming-Modellen mit 240 und 360 Hz. Dabei soll er nicht nur mit seiner Bildwiederholrate überzeugen, sondern auch durch die typischen Vorteile der OLED-Technologie. Dazu gehören besonders tiefe Schwarzwerte, hohe Kontraste und eine sehr schnelle Reaktionszeit. Gleichzeitig möchte AOC mit einem vergleichsweise zugänglichen Preis und einer dreijährigen Garantie inklusive Burn-in-Abdeckung den Einstieg in die QD-OLED-Welt erleichtern.

Schlichtes Design mit flexibler Ergonomie

Optisch setzt der AOC Gaming Q27G4ZD auf ein eher zurückhaltendes Design. Das Gehäuse ist überwiegend in Schwarz gehalten und verzichtet auf auffällige Gestaltungselemente.

Etwas mehr Farbe gibt es auf der Rückseite. Dort finden sich kantige Linien sowie ein auffälliger roter Ring rund um die Monitorhalterung. Insgesamt bleibt die Gestaltung aber vergleichsweise schlicht. Das passt durchaus zu einem Gaming-Monitor, der nicht unbedingt durch eine besonders extravagante Optik auffallen muss.

Auch bei der Verarbeitung hinterlässt das Modell einen guten Eindruck. Der Aufbau erfolgt weitgehend werkzeuglos und war auch wirklich in wenigen Minuten abgeschlossen. Das Display wird auf den Standfuß gesteckt, anschließend muss nur noch die Basis befestigt werden. Der Standfuß ist V-förmig und steht stabil. Wir können den Monitor in der Höhe anpassen und auch selbstverständlich nach vorne und hinten neigen. Zusätzlich lässt sich das Display um jeweils nach links und rechts drehen, so kommt man viel leichter an die Anschlüsse ran. Wer lieber im Hochformat arbeitet, kann den Bildschirm außerdem um 90 Grad drehen.

Damit eignet sich der Q27G4ZD nicht nur für eine klassische Gaming-Aufstellung. Auch bei unterschiedlichen Sitzpositionen oder der Nutzung als zusätzlicher Bildschirm bietet er genügend Anpassungsmöglichkeiten. Ich habe ihn in mein 3-Mintor-Setup als neuen Hauptbildschirm aufgenommen und so endlich mal meinen alten 24 Zoller aussortieren können. Wer bereits einen eigenen Monitorarm besitzt, kann den mitgelieferten Standfuß entfernen und ihm am Monitorarm anbringen.

QD-OLED mit 280 Hz

Das Herzstück des AOC Gaming Q27G4ZD ist sein 27 Zoll großes QD-OLED-Panel. Auflösungstechnisch bekommen wir 2.560 x 1.440 Pixel geboten, womit sich der Monitor im beliebten QHD-Segment bewegt, den ich selbst auch eigentlich am meisten Bevorzuge.

Gerade für Gaming ist diese Kombination durchaus interessant. Während 4K-Displays höhere Anforderungen an die Grafikkarte stellen, bietet QHD einen guten Mittelweg zwischen Bildschärfe und Performance. Die zusätzlichen 280 Hz richten sich vor allem an Spieler, die Wert auf eine möglichst flüssige Darstellung legen. Besonders in schnellen Spielen können hohe Bildwiederholraten einen spürbaren Unterschied machen. Wer viele Shooter zockt und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, für den dürfte dieser Monitor interessant sein.

Dazu kommt eine angegebene Reaktionszeit von gerade einmal 0,03 Millisekunden. Das ist einer der großen Vorteile der OLED-Technologie, da die einzelnen Pixel besonders schnell reagieren können. Bewegungsunschärfe soll dadurch reduziert werden. Unterstützt wird das Ganze durch Adaptive Sync und die G-Sync-Kompatibilität von NVIDIA. Der Monitor deckt dabei einen variablen Bildwiederholbereich von 48 bis 280 Hz ab.

Auch bei der Bildqualität möchte AOC einiges bieten. Das Panel erreicht laut Hersteller eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits und ist mit DisplayHDR True Black 400 ausgestattet. Gerade bei dunklen Spielszenen spielt die OLED-Technologie ihre Stärken ausspielen. Ich habe auf den Display Silent Hill: Townfall gespielt und ich habe noch einen Bildschirm ohne OLED im Gebrauch und bin immer wieder überrascht, wie klar das schwarz auf diesen Displays ist.

Anschlüsse und Ausstattung

Bei der Anschlussausstattung zeigt sich AOC durchaus großzügig. Auf der Unterseite befinden sich zwei HDMI-2.1-Anschlüsse sowie ein DisplayPort-1.4-Eingang. Damit können wir sowohl einen Gaming-PC als auch entsprechende Konsolen anschließen. Ich hatte zusätzlich meine PS5 angeschlossen und habe den Bildschirm auch als weiteren Bildschirm für meinen MAC verwendet, da ich diesen zum Arbeiten benutzen.

Zusätzlich ist ein USB-Hub mit vier USB-3.2-Gen-1-Anschlüssen integriert. Die Anschlüsse verteilen sich auf die Unterseite und die Seite des Displays. Einer davon unterstützt schnelles Laden. Ein 3,5-mm-Kopfhörerausgang ist ebenfalls vorhanden, über den habe ich zum Beispiel meine Lautsprecherboxen angeschlossen und das hat ohne Probleme gut funktioniert.

Allerdings gibt es auch eine Einschränkung, die gerade bei einem moderneren Arbeitsplatz auffällt: USB-C fehlt vollständig. Wer seinen Laptop über ein einziges Kabel mit dem Monitor verbinden und gleichzeitig laden möchte, wird hier nicht fündig. Auch der USB-Hub beschränkt sich auf USB-A. Für einen Gaming-Monitor ist das kein gravierender Nachteil, bei einer gemischten Nutzung aus Gaming und Arbeit werden einige diesen sicher vermissen.

Wie gewohnt legt AOC auch alle benötigten Kabel direkt bei. Neben einem HDMI-2.1- und einem DisplayPort-Kabel befinden sich auch ein USB-Upstream-Kabel und das Stromkabel im Lieferumfang.

OLED-Einstellungen gegen Burn-in

Ein wichtiges Thema bei OLED-Monitoren ist natürlich der Schutz vor Burn-in. AOC bietet dafür beim Q27G4ZD einen eigenen OLED-Care-Bereich im OSD-Menü, der gleich mehrere Schutzfunktionen umfasst. Diese sollen verhindern, dass sich statische Bildinhalte dauerhaft in das Panel einbrennen.

Dazu gehört unter anderem Pixel Orbiting. Diese Funktion verschiebt das angezeigte Bild einmal pro Sekunde minimal auf Pixelebene. Wir können dabei zwischen den Stufen Aus, Schwach, Mittel und Stark wählen. Standardmäßig ist die Einstellung auf Schwach gesetzt die ich auch beibehalten habe.

Ebenfalls vorhanden ist ein automatischer Hinweis für den Pixel Refresh. Der Monitor erinnert uns nach jeweils vier Stunden kumulierter Nutzung daran, den Reinigungsprozess durchzuführen. Dieser lässt sich manuell starten und dauert ungefähr zehn Minuten. Währenddessen wird das Display ausgeschaltet und durchläuft einen Wartungszyklus, bei dem die Betriebsanzeige abwechselnd ein- und ausgeschaltet wird. Anschließend wechselt der Monitor automatisch in den Standby-Modus. An der kleinen LED unten am Monitor erkennt man, wenn die Reinigung vorbei ist, da sie dann ausgeschaltet bleibt. Erscheint der Hinweis auf dem Monitor, kann man den Prozess drücken der Tasten am unteren Bildschirmrand starten. Über diese erreichen wir auch die Einstellungen des Monitors.

Desweiteren gibt es auch einen Bildschirmschoner der die Helligkeit reduziert, wenn sich auf dem Monitor länger nichts tut und mehrere Einstellungen, die bestimmte Bildschirmbereiche gezielt schützen. Der Logoschutz erkennt statische Logos und dimmt die entsprechenden Bereiche. Der Randdimmer reduziert die Helligkeit bei bestimmten Seitenverhältnissen, wenn beispielsweise schwarze Balken oder Splitscreen-Bereiche mit größeren Helligkeitsunterschieden auftreten. Mit dem Taskleisten-Dimmer lässt sich außerdem die Helligkeit des Windows-Taskleistenbereichs reduzieren, ohne dass die übrigen Bildschirmbereiche beeinflusst werden.

Abgerundet wird das Ganze durch den thermischen Schutz. Überschreitet die Temperatur des Monitors 60 Grad Celsius, wird die Bildschirmhelligkeit automatisch reduziert, um eine ordnungsgemäße Wärmeableitung sicherzustellen. AOC gibt sich also entsprechend viel Mühe, ein Burn-in zu verhindern.

Fazit zum AOC Gaming Q27G4ZD

Der AOC Gaming Q27G4ZD überzeugt mit einer gelungenen Kombination aus QD-OLED, 280 Hz und QHD-Auflösung. Besonders die Bildqualität mit ihren kräftigen Kontrasten und tiefen Schwarzwerten hat mir gefallen. Auch die schnelle Reaktionszeit macht den Monitor gerade für Shooter und andere schnelle Spiele interessant. Dazu kommen eine gute Ergonomie, ausreichend Anschlüsse für PC und Konsole sowie die umfangreichen OLED-Care-Funktionen, die das Risiko von Burn-in reduzieren sollen.

Ein paar Abstriche gibt es allerdings auch. Gerade das fehlende USB-C hätte ich mir bei einem Monitor gewünscht, den man durchaus auch zum Arbeiten verwenden kann. Ansonsten gibt es an der Ausstattung wenig auszusetzen. Für mich ist der Q27G4ZD eine interessante Ergänzung für mein Gaming-Setup und hat meinen alten 24-Zoll-Monitor als Hauptbildschirm abgelöst. Wer von einem klassischen LCD-Display auf OLED wechseln möchte und dabei nicht unbedingt 4K benötigt, bekommt hier einen gut ausgestatteten Gaming-Monitor, der vor allem bei schnellen Spielen und der Bildqualität punkten kann.

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Test-System: AMD Ryzen 5 9600X; AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6; G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6000; ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI Motherboard