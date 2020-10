Mortal Kombat 11: Ultimate mit John Rambo

Mortal Kombat 11: Aftermath - (C) NetherRealm Studios

Wolltet ihr schon immer Mal sehen wie Rambo und der Terminator sich gegenseitig das Hirn raus prügeln? In Mortal Kombat 11 : Ultimate dürfte das nun bald möglich sein. Denn John Rambo gesellt sich in die Riege der Kämpfer. Im blutigsten und brutalsten Beat’em’Up ist es seit Mortal Kombat X nicht unüblich dass wir bekannte Gesichter wiedersehen wie seinerzeit den Predator. Nun aber sind im selben Spieltitel sowohl Arnold Schwarzenegger (als Terminator mit original Stimme) und Sylvester Stallone (als John Rambo mit original Stimme) vertreten.

Rambo: Ich bin euer schlimmster Alptraum!

In üblicher Mortal Kombat Manier wurde in einem eigens kreierten Videoclip das Aufeinandertreffen der neuen Charaktere inszeniert. Hier sehen wir eine Kreatur die vor jemandem zu fliehen scheint, jemand bekannter in neuem Design. Es ist Rain, den wir seit Mortal Kombat Trilogy als spielbaren Charakter kennen. Jedoch läuft der Flüchtige schnurgerade in die Arme von der nächsten Bedrohung. Auch hier kommt, nach seinem abgetrennten Kopf, aus dem Gebüsch ein bekanntes Gesicht. Die rasiermesserscharfen Zähne, bewaffnet mit ihren markanten Sai. Es ist Mileena. Als diese beiden gerade beginnen auf einander los zu gehen tritt noch jemand auf den Plan. Noch jemand mischt sich in den Kampf. Der Gast in diesem Mortal Kombat ist niemand anderer als John Rambo. Wie auch beim Terminator, wurde der Charakter vom original Schauspieler eingesprochen. Das verleiht ihm noch das gewisse Extra.

Unterstütze DailyGame.at

mit deinem Kauf bei Amazon.de: Cyberpunk 2077 jetzt vorbestellen Advertisment

Poor Tarkatan never stood a chance. #MKUltimate pic.twitter.com/YQXGAqHHKZ — Mortal Kombat 11: Aftermath (@MortalKombat) October 8, 2020

Endlich können in Mortal Kombat der Terminator und Rambo sich die Knochen brechen!

Ich würde lügen wenn ich sage dass das innere Kind in mir gerade nicht jubelt. Endlich kann ich den Kampf der Kämpfe austragen! Arnie gegen Sly. Terminator gegen Rambo. Action Legende gegen Action Legende. Und ich freue mich drauf! Und wenn mir danach sein sollte… lege ich zwischendurch noch ein paar Runden mit Robocop mit ein. Kann man ein Game wie Mortal Kombat eigentlich noch besser schmücken? Ich denke nicht. Allerdings würden sie mein Hirn vermutlich zum Kurzschluss bringen, wenn sie den Predator aus MK X noch zurück holen würden. Was würde ich durchdrehen. Liebe Grüße von meinem inneren 90er Kind und FINISH HIM!! Was haltet ihr von der Auswahl? Sind Beat’em’Ups überhaupt noch was für euch? Schreibt es uns in de Kommentare.