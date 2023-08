Tue jetzt so, als würdest du nichts davon wissen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 - (C) Activision

Was für eine Überraschung. [Husten]. [Tiefes Lachen]. Call of Duty: Modern Warfare 3 hat ein kleines Video auf X (vormals Twitter) erhalten. Dieses unbescheidene Video des offiziellen Call of Duty-Accounts zeigt uns den Namen, das Logo und den Release-Termin für den nächsten Eintrag des Shooter-Franchise. Und es ist eine wirklich große Überraschung.

Das Logo ist rot. Es wird Call of Duty: Modern Warfare III heißen. Und es erscheint am 10. November [2023]. Eigentlich alles Dinge die schon irgendwie durchgesickert sind. Also tue jetzt überrascht. Wirklich. Ernsthaft. Und auch 3 Monate zu spät. Früher wurden neue CoD-Spiele im Mai/Juni “angeteasert”. Im August bzw. Anfang September gab es weitere ausführliche Informationen.

Ursprünglicher Artikel vom 30. Juni 2023:

Call of Duty: Modern Warfare 3 – Release-Fenster durchgesickert?

Ein Bundesrichter und ein mysteriöser Tweet deuten darauf hin, dass das neue Call of Duty: Modern Warfare 3 im November erscheinen könnte!

Es gibt mehr als eine Million Spieler auf den PlayStation-Konsolen, die nichts anderes machen, als jedes Jahr ein neues Call of Duty zu spielen. Nicht ohne Grund ist das Shooter-Franchise ein großes Thema bei Sony, wenn es darum geht, es zu verlieren, sollte Microsoft Activision-Blizzard-King tatsächlich übernehmen. Eines ist sicher: Call of Duty Modern Warfare 3 (2023) erscheint noch für die PlayStation-Konsolen. Und nun wissen wir auch ungefähr wann es erscheint und enthüllt wird.

Bundesrichterin Jacqueline Scott Corley deutete an, dass das Spiel voraussichtlich im November 2023 erscheinen wird (via Comicbook.com). Dies schließt eine Veröffentlichung im Oktober nahezu aus, wie es in der Vergangenheit üblich war. Die Richterin könnte einen Fehler gemacht haben, aber ein Tweet vom offiziellen Twitter-Account von Call of Duty kurz nach dem Vorfall sorgte für Spekulationen. Der Tweet enthielt lediglich ein Emoji mit Augäpfeln, aber viele vermuteten eine Verbindung zum Kommentar der Richterin.

Wann wird das nächste Call of Duty-Spiel enthüllt?

Darüber hinaus wird spekuliert, dass Call of Duty: Modern Warfare 3 im August enthüllt wird. Normalerweise erfolgt die Enthüllung der Call of Duty-Spiele im Mai oder Juni, um mit den Gaming-Events im Sommer synchronisiert zu sein. Dieses Mal scheint Activision jedoch einen kürzeren Marketingzyklus zu wählen. Es wird vermutet, dass dies eine bewusste Entscheidung ist, um dem Entwicklerteam von Sledgehammer Games mehr Zeit zu geben, das Spiel für die Öffentlichkeit aufzupolieren und vorzustellen.

Es ist wichtig anzumerken, dass diese Informationen noch nicht offiziell bestätigt wurden. Es bleibt abzuwarten, ob Activision weitere Details zum Erscheinungsdatum und zur Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare 3 veröffentlichen wird.

Ursprünglich ging man davon aus, dass 2023 gar kein neues Call of Duty erscheinen wird. Die Gerüchte sprachen von einem Premium-DLC für MW2. Diese Gerüchte wurden jedoch Wochen später widerlegt, nachdem es sich doch um ein eigenständiges Spiel handeln soll.

Call of Duty: MW3 befindet sich bei Sledgehammer Games in Entwicklung. Mögliche Plattformen: Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.