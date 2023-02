Call of Duty 2023: Doch ein neues Spiel, kein Premium-DLC

Call of Duty Fakten

Frühere Gerüchte besagten, dass es einen Premium DLC für Call of Duty: Modern Warfare 2 im Herbst 2023 geben wird und KEIN neues Spiel. Die Quellen von “Insider Gaming” berichten jedoch anderes und haben sogar einige Termine für Beta, Early Access und Release parat.

Tom Henderson ist ein bekannter Call of Duty-Insider mit einer ordentlichen Trefferquote, deshalb überrascht es, dass sich anscheinend bei Activision-Blizzard die Einstellung zu einem neuen CoD für 2023 geändert hat. Anscheinend muss Sledgehammer Games früher abliefern und man vertraut nicht auf “nur” einen Premium DLC für das aktuelle Modern Warfare 2.

Welchen Serienableger aus dem bekannten Shooter-Franchise Sledgehammer Games tatsächlich entwickelt ist zum derzeitigen Zeitpunkt unklar, jedoch soll das Spiel “stark mit der Modern Warfare-Reihe verbunden sein”. Ob es sich dabei um Modern Warfare 3 (2023) handelt ist unklar.

Tatsächlich kennt Henderson jedoch wichtige Daten, darunter ein voraussichtliches Release-Datum, Beta-Daten und ein Datum für den Early-Access-Zugriff auf die Einzelspieler-Kampagne.

Laut Tom Henderson erscheint das neue CoD am 10. November 2023. Spieler auf allen bekannten CoD-Plattformen, einschließlich PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X/S und Windows PC, können damit rechnen, den neuen Titel zu erhalten. Das bedeutet, dass sich das “neue Spiel” auch auf der alten Konsolen-Generation wie Modern Warfare 2 spielen lässt. Interessant ist auch, dass das aktuelle Modern Warfare 2 (2022) am 10. November erschienen ist.

Weitere Daten für das nächste Call of Duty:

Henderson erklärt auch einige der Verwirrungen rund um das CoD 2023-Projekt auf. “Das Projekt hat die Richtung geändert, um eine für 2023 geplante eigenständige Premium-Veröffentlichung zu werden”, so der Insider.

Er behauptet, dass angesichts der Verbindung zu MW2 das Spiel tatsächlich Modern Warfare 3 (2023) heißen könnte. Bestätigen konnte er es jedoch nicht. Kurz gesagt: der Premium-DLC ist anscheinend zu groß geworden.

Der Finanzbericht von Activision bestätigt, dass es 2023 ein neues, “vollwertiges Call of Duty-Premiumspiel” geben wird. “Mit Plänen für das nächste Jahr, einschließlich der robustesten Live-Operationen von Call of Duty bis heute, der nächsten vollständigen Premium-Veröffentlichung in der jährlichen Blockbuster-Reihe”, wie CharlieIntel auf Twitter berichtet.

Breaking: Activision’s new financial release seems to confirm there’s a new, full premium Call of Duty game in 2023.

“with plans for next year including the most robust Call of Duty live operations to date, the next full premium release in the blockbuster annual series.” pic.twitter.com/n0GVH1C8Wf

— CharlieIntel (@charlieINTEL) November 7, 2022