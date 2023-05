Call of Duty 2023: “Modern Warfare 3” soll zurückkehren (Gerücht)

Das Call of Duty-Spiel im Jahr 2023 soll (wieder) Modern Warfare 3 werden. Eigentlich war das nicht so geplant...

Call of Duty-Fans haben schon lange darauf gewartet, Informationen über den nächsten Eintrag des Shooter-Franchise zu erhalten, und nun gibt es endlich Neuigkeiten. Laut einem Bericht von Insider-Gaming wird der nächste Call of Duty-Titel den Namen Modern Warfare 3 tragen und von SledgeHammer Games in Zusammenarbeit mit anderen Studios entwickelt werden.

Diese Ankündigung ist insofern interessant, als dass es sich um die Fortsetzung einer der beliebtesten Call of Duty-Reihen handelt. Die “Modern Warfare”-Reihe hat in der Vergangenheit Millionen von Spielern begeistert und ist bekannt für ihre packende Storyline und einzigartige Multiplayer-Modi.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) angeblich mit neuem Zombie-Modus

Aber das ist nicht alles, was über “Modern Warfare 3” berichtet wurde. Insider-Gaming schreibt, dass der Zombie-Modus im Spiel dem kommenden Warzone 2.0 ähneln wird. Diese Neuigkeit wird viele Fans begeistern, da der Zombie-Modus schon immer ein beliebtes Feature in der Call of Duty-Franchise war.

Interessanterweise denkt Activision darüber nach, ob “Modern Warfare 3” ein Premium-Titel oder ein kostenloses Add-on zum Spiel sein soll. Ursprünglich war geplant, Call of Duty Modern Warfare 2 zwei Jahre lang mit Premium-Inhalten zu unterstützen, aber diese Pläne wurden geändert. Stattdessen wird es einen vollständigen Release-Titel geben, was bedeutet, dass die Unterstützung für Modern Warfare 2 früher enden wird, während die Unterstützung für Warzone 2.0 weitergeht.

Wann finden die Betas für das nächste Call of Duty-Spiel statt?

Call of Duty-Fans möchten sicherlich die wichtigsten Termine für den Titel kennen. Der Beta-Test findet an zwei Wochenenden statt:

Vom 6. bis 10. Oktober 2023 für PS4 und PS5 und vom 12. bis 16. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC.

Der Early Access für die Kampagne wird am 2. November 2023 verfügbar sein, während das Spiel am 10. November 2023 für alle Plattformen vollständig veröffentlicht wird.

Es wird erwartet, dass “Modern Warfare 3” viele der beliebten Features der vorherigen “Modern Warfare”-Spiele enthalten wird, aber auch einige neue Elemente einführen wird, um das Gameplay frisch und aufregend zu halten.

Insgesamt sind die Neuigkeiten über das neue Call of Duty-Spiel sehr vielversprechend, und die Fans der Franchise werden sicherlich gespannt sein, mehr darüber zu erfahren. Wir können es kaum erwarten, den Beta-Test zu spielen und zu sehen, was SledgeHammer Games für Neuerungen für das Franchise bereithält.

Bisher gibt es seitens des Publishers, Activision, noch keine Stellungnahme zu dem Gerücht. Eine große Enthüllung des nächsten Call of Duty wird es wohl – wie immer – erst im Sommer diesen Jahres geben.