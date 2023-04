Modern Warfare 2 / Warzone 2 – Season 3 Roadmap enthüllt

Call of Duty Fakten

Die ersten beiden saisonalen Updates von Call of Duty: Modern Warfare 2 wurden kritisiert, aber die Roadmap für Season 3 verspricht viele Inhalte, darunter beliebte Modi, neue Karten, Missionen, Ranglisten, Waffen, Operatoren und Skins. Ein neues Premium-Battle-Pass-Angebot namens “Blackcell” wird ebenfalls angeboten.

Um die Spielerbasis aufrechtzuerhalten, werden seit den späten 2000er Jahren regelmäßige Download-Inhalte für Call of Duty veröffentlicht, die neue Multiplayer- und Zombie-Karten enthalten. Um Einnahmen zu generieren, wurde von kostenpflichtigen DLCs auf kostenlose saisonale Updates mit Premium-Battle-Pässen umgestellt.

Am 12. April wird die dritte Saison von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 veröffentlicht, die vollgepackt ist mit Inhalten, einschließlich des legendären Charakters Ghost aus dem ursprünglichen MW2.

In der neuen Saison dürfen Call of Duty-Fans beliebte Modi wie Plunder, Cranked und Gunfight, eine Ground War-Variante von Infected, drei neue 6v6-Karten, darunter eine Nachtkarte mit NVGs, ein neuer Raid, eine neue Spec-Ops-Mission, Warzone, zurückkehren Rangliste, neue Waffen, neue Operatoren und Skins erwarten.

Zusätzlich wird auch ein neues Premium-Battle-Pass-Angebot namens Blackcell angeboten, das für etwa 30 Euro Inhalte im Wert von 7.000 COD-Punkten bietet.

Die vollständige Roadmap findest du unterhalb im Twitter-Beitrag:

It’s anybody’s game. Season 03 arrives April 12 in Call of Duty #Warzone2 and #MWII

The battle between Alejandro and Valeria is reaching new heights. Tap in and get details on everything coming in the Season 03 #CODBlog ▶️ https://t.co/d4N2tw9NF4 pic.twitter.com/kXrWWlkw83

— Call of Duty (@CallofDuty) April 6, 2023