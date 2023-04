Meet Your Maker: Wichtige Fragen und Antworten zum Spiel

Was gibt es zu Meet Your Maker zu wissen? Cross-Play, Cross-Progression, Xbox Game Pass, PlayStation Plus und mehr!

Meet Your Maker - (C) Behaviour

Inhaltsverzeichnis Auf welchen Plattformen erscheint das Spiel?

Was ist im Verbrannte Nekropole-DLC enthalten?

Wann erscheinen neue Inhalte?

Bietet Meet Your Maker eigentlich Crossplay?

Ist Meet Your Maker im Xbox Game Pass?

Ist Meet Your Maker für PlayStation Plus verfügbar?

Kann ich das Sichtfeld (FOV) in Meet Your Maker ändern?

Wie hoch sind die PC-System-Anforderungen?

Welche Sprachen unterstützt das Spiel? Was ist Meet Your Maker? Dabei handelt es sich um ein Multiplayer-Basisaufbau und ein infiltrierendes asymmetrisches Multiplayer-Erlebnis. Das Spiel wurde von Behavior Interactive entwickelt, dem Team hinter Dead by Daylight. Spieler können ihre Crafting- und Raid-Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Das postapokalyptisches Aufbau- und Schlachtzugsspiel wird aus der Ego-Perspektive heraus gesteuert. Wechsle die Rollen: Entweder erstellst du hinterhältige, labyrinthartige Außenposten voller Fallen und Wachen oder du überfällst andere Außenposten. WERBUNG Auf welchen Plattformen erscheint das Spiel? Steam (Windows PC)

(Windows PC) PlayStation 4 (PS4)

(PS4) PlayStation 5 (PS5)

(PS5) Xbox One

Xbox Series X/S Erscheint das Spiel auch für die Nintendo Switch? Eine Nintendo Switch-Version wurde bisher nicht angekündigt. Eventuell wird diese noch nachgereicht, immerhin hat Behavior bereits Erfahrung mit der Plattform, nachdem Dead by Daylight ebenfalls für die Nintendo-Konsole erschienen ist. Welche Versionen gibt es? Der Titel erschien in der Standard Edition und der Deluxe Edition. Die Deluxe Edition enthält den Verbrannte Nekropole-DLC. Was ist im Verbrannte Nekropole-DLC enthalten? Die Verbrannte Nekropole-Sammlung enthält: Das Verbrannte Nekropole-Dekopaket

– Zwei Blöcke (jeweils in drei Formen erhältlich): Kalkstein, Glanzzeit

– Drei Requisiten: Flügelform, Tempellicht, Drehende Enigma

– Acht Aufkleber

– Zwei Blöcke (jeweils in drei Formen erhältlich): Kalkstein, Glanzzeit – Drei Requisiten: Flügelform, Tempellicht, Drehende Enigma – Acht Aufkleber Einen Verbrannte Nekropole Waffen-Skin

– Sonnenklaue

– Sonnenklaue Zwei Verbrannte Nekropole Hüter-Skins

– Wüstenzyklop, Vergoldeter Krieger Wann erscheinen neue Inhalte? Der Entwickler plant bereits zwei Wochen nach dem Start (4. April 2023) neue Inhalte. Es soll generell regelmäßige Updates geben. Der “Höhepunkt” wird mit Ende Juni 2023 angegeben, mit der Ankunft des ersten Inhaltsupdates, Sektor 1: Dreadshore. Folgende Inhalte sind geplant: Das Hellscape Dekopaket:

– Zwei Blöcke (jeweils in drei Formen erhältlich)

– Zwei Requisiten

– Eine animierte Requisite

– Acht Aufkleber

– Zwei Blöcke (jeweils in drei Formen erhältlich) – Zwei Requisiten – Eine animierte Requisite – Acht Aufkleber Neue Mods und Erweiterungen: kostenlos oder freischaltbar mit Spielzeit (regelmäßige Drops)

Großes Inhalts-Update – Sektor 1: Dreadshore (Ende Juni)

– Eine neue Umgebung (sofort kostenlos nutzbar)

– Ein neues Dekopaket (sofort kostenlos nutzbar)

– Vier neue Gameplay-Elemente (freischaltbar durch Spielzeit oder käuflich zu erwerben auf PlayStation, Xbox oder Steam)

— Wächter + Perks

— Waffe + Upgrades

— Falle + Mods

— Wächter + Verstärkungen

— Eine neue Kosmetiksammlung (kaufbar auf PlayStation, Xbox oder Steam) Bietet Meet Your Maker eigentlich Crossplay? Beim Start bietet Meet Your Maker kein typisches Cross-Play. “Das Spiel unterstützt Cross-Content auf allen Plattformen (Möglichkeit, einen auf anderen Plattformen gebauten Außenposten zu überfallen). Das Spiel wird beim Start weder Cross-Play noch Cross-Progression unterstützen”, so die offiziellen FAQ des Entwicklers. Zwar kein richtiges Cross-Play, aber… Es gibt die Möglichlicht andere Außenposten zu überfallen, die auf anderen Plattformen gebaut wurden. Allerdings kann man sich noch nicht mit anderen Freunden auf anderen Plattformen zusammenschließen. Wer also mit seinen Freunden spielen möchte, muss sicherstellen, dass sich diese auch auf der eigenen Plattform befinden. Wann wird Cross-Play für Meet Your Maker nachgereicht? Derzeit gibt es noch keinen Termin, aber das Update soll zukünftig nachgereicht werden. Es gibt auch kein Cross-Progression, sprich man kann seinen Charakter nicht auf eine andere Plattform übertragen. Ist Meet Your Maker im Xbox Game Pass? Aktuell nicht. Wenn du das Spiel auf der Xbox-Konsole spielen möchtest, musst du es zum vollem Preis machen. Ist Meet Your Maker für PlayStation Plus verfügbar? Ja, Meet Your Maker ist für PS4 und PS5 via PlayStation Plus verfügbar. Kann ich das Sichtfeld (FOV) in Meet Your Maker ändern? Derzeit ist es auf Xbox- oder PlayStation-Konsolen nicht möglich das Sichtfeld zu ändern. Unter der Registerkarte “Video” findet man derzeit lediglich 3 Optionen. Du kannst die Helligkeit anpassen, Motion Blue ein- oder ausschalten oder die Performance oder Auflösung bevorzugen. Letzter Punkt gilt nur für die aktuelle Konsolen-Generation. Für PC-Spieler wird die Sache schon interessanter. Das Sichtfeld (FOV) kann in der PC-Version von Meet Your Maker bis auf “110” eingestellt werden. Das Spiel unterstützt zudem Breitbild- und Ultrawide-Displays. Das Sichtfeld kann unter der Registerkarte “Video” verändert werden. Wie hoch sind die PC-System-Anforderungen? Für minimale Spezifikationen (läuft mit niedrigen Einstellungen): Betriebssystem: Windows 10

Arbeitsspeicher: 8 GB

Prozessor: Core I5-6600 oder AMD Ryzen 3 1200

Grafikkarte: GeForce GTX 960 (2 GB) oder Radeon R9 270X (2 GB) Für empfohlene Spezifikationen (läuft mit mittleren oder hohen Einstellungen): Betriebssystem: Windows 10

Arbeitsspeicher: 8 GB

Prozessor: Core I7-4770 oder AMD Ryzen 5 1400

Grafikkarte: GeForce GTX 1060 (6 GB) oder Radeon RX 580 (8 GB) Welche Sprachen unterstützt das Spiel? Folgende Sprachen unterstützt der Titel: Deutsch

Englisch (Amerikanisch)

Französisch

Italienisch

Spanisch (Spanien)

Spanisch (Lateinamerika)

Vereinfachtes Chinesisch

Traditionelles Chinesisch

Japanisch

Ukrainisch

Koreanisch

Portugiesisch (Brasilien)

Polnisch Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.