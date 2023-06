PAYDAY 3: Leak enthüllt möglichen Release-Termin für September

Release-Gerücht: Wann wird PAYDAY 3 veröffentlicht? Nun gibt es ein erstes Datum aus einer guten Quelle, die schon öfters richtig lag.

Wer GTA liebt, wird auch eines der PAYDAY-Spiele gespielt haben. Nachdem das Release-Fenster von GTA 6 noch einige Jahre entfernt ist, gibt es Grund zur Freude für Raubüberfall-Spiele-Fans: PAYDAY 3 scheint um die Ecke zu sein. Ein prominenter Leaker hat den Release-Termin von PAYDAY 3 enthüllt, und es könnte schon in wenigen Monaten soweit sein.

Die PAYDAY-Reihe gehört zu den bekanntesten Raubüberfall-basierten Ego-Shootern unserer Zeit und bietet den Spielern ein einzigartiges Koop-Erlebnis.

PAYDAY 3: Steht die Veröffentlichung unmittelbar bevor?!

Bereits 2011 wurde der erste Teil von PAYDAY veröffentlicht und setzte den Fokus auf actiongeladene Banküberfälle, lange bevor GTA 5 diese so populär machte. Der zweite Teil gilt als einer der beliebtesten Koop-Shooter aller Zeiten und hat seit seinem Release vor zehn Jahren zahlreiche Fans gewonnen. Endlich können wir uns nun auf das dritte Spiel freuen, in dem wir erneut in die Haut der PAYDAY-Gang schlüpfen und spektakuläre Raubüberfälle durchführen können.

Obwohl das Spiel vor vielen Monaten offiziell angekündigt wurde, waren die Fans bis vor Kurzem im Dunkeln über das mögliche Erscheinungsdatum.

Wann soll PAYDAY 3 seinen Release haben?

Doch nun gibt es Neuigkeiten: PAYDAY 3 soll am 21. September 2023 erscheinen. Diese Informationen stammen von “Aggiornamenti Lumia”, einem Twitter-Account, der bereits in der Vergangenheit erfolgreich Leaks veröffentlicht hat. Es ist zwar noch unklar, ob das Spiel gleichzeitig auf allen Plattformen veröffentlicht wird, jedoch wurde bestätigt, dass die Entwicklung für PC, PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S läuft.

Natürlich sollten wir inoffizielle Informationen immer mit Vorsicht genießen. Allerdings hat der Insider-Account in der Vergangenheit bewiesen, dass es sich dabei um eine verlässliche Quelle für Leaks handelt. So haben sie beispielsweise Informationen über die Veröffentlichung von “Immortals Fenyx Rising” für den Xbox Game Pass und das Erscheinungsdatum von “Lords of the Fallen” vorab durchgesickert lassen, wie GameRant.com berichtet. Es spricht also einiges dafür, dass ihre Informationen zum Release-Termin von PAYDAY 3 vertrauenswürdig sind.

Was für ein Spiel erwartet uns mit PAYDAY 3?

Laut den bisherigen Informationen wird PAYDAY 3 in New York spielen und einen modernen Schwerpunkt haben. Die Entwickler haben bereits über die Veränderungen der Sicherheitstechnologie in den letzten Jahren gesprochen und wie sich das auf das Gameplay auswirken wird. Das Spiel wird eine große Auswahl an Gadgets bieten, die bei den Raubüberfällen eingesetzt werden können. Außerdem sollen die Spieler mit dem erbeuteten Geld Kryptowährungen kaufen und auf dem Schwarzmarkt an noch bessere Waffen gelangen können, ohne von der Polizei verfolgt zu werden. Es bleibt abzuwarten, ob diese Neuerungen dazu beitragen werden, dass PAYDAY 3 genauso beliebt wird wie sein Vorgänger aus dem Jahr 2013, denn inzwischen gibt es mehr Konkurrenz in diesem Bereich.

Auf jeden Fall werden wir bald mehr über das Gameplay von PAYDAY 3 erfahren, nachdem ein Gameplay-Trailer für den Sommer angekündigt wurde:

PAYDAY 3 ist für PC, PS5 und Xbox Series X/S geplant und wird voraussichtlich im Jahr 2023 erscheinen.