CEO von Starbreeze wirft das Handtuch

Nach dem katastrophalen Start von Payday 3 verlässt Tobias Sjögren, CEO der Starbreeze Studios, das Unternehmen. Sjögren leitete das Studio drei Jahre lang und beaufsichtigte die Entwicklung des Spiels sowie den laufenden Live-Service-Support von Payday 2, das nach wie vor eines der aktivsten Multiplayer-Spiele auf Steam ist.

Leider konnte Payday 3 nicht an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2023 hatte das Spiel mit schweren technischen Problemen zu kämpfen, sodass viele Spieler nicht einmal in der Lage waren, sich mit den Servern des Spiels zu verbinden. Starbreeze hat den Titel stets unterstützt, eine langfristige Roadmap erstellt und regelmäßig Updates veröffentlicht, um einige der häufigsten Beschwerden der Spieler zu beheben, aber das Spiel ist immer noch nicht da, wo es sein sollte, wie das Studio einräumt. Derzeit wird Payday 3 von Payday 2 überschattet, das 2013 veröffentlicht wurde.

Inmitten des Kampfes um die Rettung von Payday 3 berichtet IGN, dass Sjögren zurückgetreten ist und inzwischen durch Vorstandsmitglied Jürgen Goeldner ersetzt werden soll. Starbreeze-Chef Torgny Hellström, der die Erklärung abgab, nannte nicht die schlechte Performance von Payday 3 als Grund für Sjögrens Rücktritt, sondern erklärte stattdessen, dass “die Umsetzung der Unternehmensstrategie eine andere Führung erfordert”. Hellström dankte Sjögren für seine Unterstützung in einer “herausfordernden Phase der Entwicklung von [Starbreeze]”.

Der CEO von Starbreeze Studios wird zurücktreten

Mit dem Weggang von Sjögren und einer möglichen Neuausrichtung der Unternehmensstrategie ist unklar, wie es mit Payday 3 weitergeht. Payday 3 wird zwar weiterhin von Starbreeze in Form von Server-Updates, Bugfixes, Content-Drops und allgemeinem Feinschliff nach dem Launch unterstützt, aber es ist unwahrscheinlich, dass Starbreeze große Veränderungen am Spiel plant. Es ist durchaus möglich, dass der schwedische Entwickler das Ruder herumreißt und Payday 3 zu einer Erfolgsgeschichte macht, aber Starbreeze, Publisher Plaion und die Muttergesellschaft Embracer Group werden wohl kaum darauf wetten, vor allem nicht, da Payday 2 mitten in einer Renaissance zu stecken scheint; vielleicht wird das Unternehmen stattdessen die Unterstützung auf das Spiel von 2013 verlagern, um seine treue Spielerbasis zu halten.

In der Zwischenzeit wird Starbreeze weiter an einem noch unbetitelten Dungeons-and-Dragons-Spiel arbeiten, das die Payday-Reihe als wichtigsten Live-Service-Multiplayer-Titel des Unternehmens ablösen könnte. Dieses Spiel sowie die Zukunft von Payday 3 und Payday 2 werden möglicherweise von Sjögrens Nachfolger beeinflusst, der noch nicht bekannt gegeben wurde.

Worum geht es in Payday 3?

Payday 3 ist ein First-Person-Shooter-Spiel, das kürzlich veröffentlicht wurde und die Fortsetzung des beliebten Bankräuber-Shooters darstellt. Es ist bekannt für seine kooperativen Heist-Missionen, bei denen Spieler gemeinsam Raubüberfälle planen und durchführen. Das Spiel findet in der US-Metropole New York City statt und bietet verschiedene Szenarien, von klassischen Banküberfällen bis hin zu Nachtclubs mit VIP-Bereichen.

Die Payday-Reihe hat sich immer durch die Beziehungen zwischen den Spielern ausgezeichnet, sowohl in den Handlungen und Worten der Charaktere im Spiel als auch in der Community außerhalb des Spiels. In Payday 3 kehrt die legendäre Payday-Crew aus dem Ruhestand zurück, um sich einer neuen Bedrohung zu stellen, die aus dem Chaos entstanden ist, das sie hinterlassen haben.