Payday 3: Talfahrt bei den Spielerzahlen

Im Januar spielten auf Steam nur knapp über 650 Spieler Payday 3. Dies geschah nur vier Monate nach der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Spiels. Der Titel von Starbreeze Studios erlangte schnell einen negativen Ruf unter den Fans, da es zu großen Serverproblemen kam, die viele Spieler daran hinderten, im Koop oder alleine zu spielen. Nachdem diese Probleme behoben wurden, äußerten die Fans weiterhin ihre Enttäuschung über Payday 3. Der Mangel an Inhalten und grundlegenden Funktionen wie dem Voice-Chat im Spiel wurde bemängelt. Obwohl das Entwicklerteam versprochen hat, solange an dem Spiel zu arbeiten, bis es einen soliden Zustand erreicht hat, scheint es, als hätte der schlechte Start ziemlich ernste Konsequenzen gehabt.

Die durchschnittliche Spielerzahl von Payday 3 auf Steam lag im Januar bei nur 656 Nutzern. Im Vergleich dazu waren es im Dezember etwa 1.500 Steam-Nutzer und im September über 28.600 Steam-Nutzer. Es ist offensichtlich, dass die Mehrheit der Fans das Spiel seit dem Start im September aufgegeben hat. Viele hatten gehofft, dass es ein würdiger Nachfolger des überaus erfolgreichen Payday 2 sein würde. Die Fans sind tatsächlich zu Payday 2 zurückgekehrt. Im Januar hatte das Spiel im Durchschnitt über 26.000 Nutzer. Payday 3 hat wahrscheinlich noch viel Arbeit vor sich, um seine Fangemeinde zurückzugewinnen.

Spielerzahlen von Payday 3 im Keller

Das Entwicklerteam von Payday 3 hat kürzlich ein Update über den Fortschritt der neuen Inhalte veröffentlicht. In dem Update wurde erklärt, dass Starbreeze Studios die Kritik an Payday 3 ernst nimmt und ein erfahrenes Entwicklerteam zusammengestellt hat, um die verschiedenen Probleme anzugehen. Des Weiteren wurde erklärt, dass im Februar ein detaillierter Plan veröffentlicht wird, der die kommenden Verbesserungen und den Zeitpunkt ihrer Umsetzung aufzeigt.

Starbreeze Studios hat in den letzten Monaten versucht, das Spiel zu verbessern, obwohl Payday 3 immer noch viele Mängel aufweist. Ende November wurden zwei kostenlose Raubüberfälle, eine neue Fertigkeitslinie, neue Animationen und mehr zu Payday 3 hinzugefügt. Im Dezember hat Payday 3 kostenpflichtige DLCs sowie weitere kostenlose Inhalte hinzugefügt. Die Updates waren jedoch nicht ausreichend, um die Spieler zurückzugewinnen. Starbreeze Studios scheint sich in Zukunft auf größere Updates zu konzentrieren, um Payday 3 wieder auf die Beine zu helfen.

Die Verbesserungen müssen umgesetzt werden, bevor das Spiel von konkurrierenden Titeln überholt wird. Ulf Andersson, Mitbegründer von 10 Chambers und einer der Schöpfer von Payday und Payday 2, arbeitet derzeit an einem neuen Koop-Raub-FPS-Spiel namens Den of Wolves. Das Spiel wird die Spieler in eine futuristische Cyberpunk-Stadt schicken, um Raubzüge durchzuführen.