PAYDAY 3: “Negative Bewertungen” und hohe Verkaufszahlen

Das Koop-Spiel PAYDAY 3 hat massive Matchmaking-Probleme und erhaltet dadurch "größtenteils negative" Kritiken auf Steam.

PAYDAY 3 - (C) Starbreeze

PAYDAY 3 Fakten

Entwickler: Starbreeze-Studios Publisher: Deep-Silver Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu PAYDAY 3

Der Start von PAYDAY 3 ist etwas holprig, trotz sehr positiver Verkaufsergebnisse. Ein Dilemma, denn anscheinend konnten Entwickler Starbreeze Studios und Publisher Deep Silver die Erwartungen der vielen Fans damit nicht halten! Obwohl der Koop-Shooter zeitweise die Verkaufscharts anführte, gibt es aktuell über 20.000 Rezensionen der Spieler auf Steam und diese fielen “größtenteils negativ” aus.

Was sind die Gründe für die schlechte Bewertung von PAYDAY 3? Nun, Starbreeze ist kein Mega-Entwickler, aber “nur” 8 mittlere Raubüberfälle zum Release sind für die meisten Spieler etwas dürftig. Auch der Skill-Tree wird mehrheitlich von den Steam-Spielern als schlecht empfunden. Und vor allem: Es gibt (noch) keine Belohnungen nach Raubüberfällen.

Ein weiterer massiver Grund für schlechte Kritik: Spieler beschwerten sich über die Zwangsläufigkeit des Online-Modus und Matchmaking-Probleme.

PAYDAY 3: Starbreeze erwartet noch viel harte Arbeit!

In der Haut der Entwickler möchte ich nicht stecken. Gut, PAYDAY 2 war ein feines (kleines) Spiel zu Beginn. Jedoch fühlt sich PAYDAY 3 wie eine “Herabstufung” an, so mein erster Eindruck, als ich es selbst gespielt habe. Der Test folgt noch. Etwas unverständlich sind für mich auch die Ladezeiten beim Matchmaking. Es dauert einfach viel zu lange. Niemand möchte eine halbe Stunde vor dem Schirm sitzen und nichts machen. Vor allem nicht, wenn es mehr als 70.000 gleichzeitige Spieler gibt, wie auf SteamDB.info ersichtlich.

Die Entwickler von Starbreeze haben jedoch hart daran gearbeitet, die Situation zu verbessern und sehr wahrscheinlich eine Nachtschicht eingelegt. In den letzten Stunden hat sich die Lage stabilisiert, und Spieler können nun das Spiel genießen. Starbreeze-CEO Tobias Sjögren entschuldigte sich bei den Fans für die anfänglichen Probleme und versprach, hart daran zu arbeiten, die Dienste noch weiter zu verbessern.

PAYDAY 3 wurde am 21. September 2023 für Windows PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht.