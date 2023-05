GTA 6 Fakten

Gestern wurde der Financial Call von Take-Two abgehalten, bei welchem das Unternehmen für Investoren, aber auch die allgemeine Transparenz, den aktuellen Stand der Dinge offen gelegt hat. Hierbei geht es um Kursprognosen, aktuelle finanzielle Lage, aber natürlich auch um kommende Projekte und wie diese sich auf den Wert des Unternehmens auswirken werden. Und mit diesem Call hat GTA 6 nun ein Release-Fenster erhalten!

Take-Two's financial call is over. Main takeaways:

– GTA 6 release window is late 2024 – early 2025.

– GTA 6 development mentioned by Take-Two for the first time; it is well underway.

– GTA 5 & RDR2 once again exceed expectations. Expect DLCs & monthly events to continue.

