PAYDAY 3: Spielspaß ohne Frust – Die Lösung für Matchmaking-Probleme

PAYDAY 3 Fakten

PAYDAY 3 erschien vor wenigen Wochen und brachte massive Matchmaking-Probleme mit sich. Das Spiel verkaufte sich äußerst erfolgreich, vor allem, da kein großer Publisher/Entwickler dahintersteht. Starbreeze hat seit dem Release hart daran gearbeitet, den massiven Fehler zu beheben. Jetzt hört es sich so an, als wäre alles “okay”.

In einer Pressemitteilung von Starbreeze-Chef Tobias Sjögren wurde mitgeteilt, dass nach dem Release der zwei Updates, die Ende September erfolgten, die angesprochenen Probleme behoben wurden.

Durch die Patches wurden verschiedene Kernfunktionen verbessert, wodurch die Geschwindigkeit und Stabilität des Matchmakings erhöht wurde.

“In erster Linie möchte ich unseren Spielern für die Geduld danken, die sie uns gezeigt haben. Unsere Community ist der Motor, der sowohl unsere Spiele als auch unser Unternehmen vorantreibt“, sagte Sjögren. Ich muss nicht wirklich wiederholen, dass dies nicht der Start war, den wir wollten, aber gleichzeitig ist unser Geschäftsmodell ein Marathon und kein Sprint, und wir werden PAYDAY 3 unermüdlich weiter ausbauen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen Wert für unsere Spieler”, so Sjögren in der Aussendung.

Und es geht weiter. Die Roadmap für das nächste Update wurde bereits ausgegeben. Nachdem dieses massive Problem – der Kern des Spiels – behoben wurde, widmet sich Starbreeze der Zukunft des Koop-Shooters. Der nächste Post-Launch-Patch für PAYDAY 3 soll weiter das Spielerlebnis verbessern, so die Entwickler. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate folgten weitere Updates, die dann auch Inhalte und weitere Zusatzfeatures bringen werden.

“Starbreeze wird nun die kommerziellen Aktivitäten rund um PAYDAY 3 intensivieren, nachdem es diese in der Vorwoche teilweise pausiert hat”, so die Mitteilung weiter. “Anfang Oktober wird das erste Update für PAYDAY 3 veröffentlicht, das sich auf die Verbesserung des Spielerlebnisses konzentriert. In den kommenden Monaten sind Updates für PAYDAY 3 geplant , die sich sowohl mit Inhalten als auch mit Verbesserungen der Lebensqualität, Fehlerbehebungen und neuen Funktionen befassen.”