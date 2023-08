PAYDAY 3: Neuer Gameplay-Trailer auf Gamescom enthüllt

PAYDAY 3 wurde auf der diesjährigen Gamescom Opening Night Live mit einem brandneuen Gameplay-Trailer enthüllt.

Der neueste Trailer für den Titel von Starbreeze Studios gewährte einen Einblick in eine actiongeladene Mission, bei der ein vierköpfiges Team einen Hochsicherheitslagerplatz infiltriert, um wertvolle Kühlcontainer zu erbeuten. Spannend dabei ist die Zeitbegrenzung der Mission, da der Schlüsselgegenstand mit der Zeit an Wert verliert. Der PAYDAY 3-Trailer präsentierte auch aufregende Features wie Wurfmesser und Seilrutschen, die das Team geschickt einsetzt. Doch natürlich verläuft nicht alles nach Plan, und es entfaltet sich das rasante Chaos von Kämpfen, das Payday-Fans so lieben.

Bereits vor dem neuen Trailer waren einige Informationen über PAYDAY 3 bekannt. Das Spiel ermöglicht es dir, Geiseln zu nehmen und mit der Polizei zu verhandeln, falls dein heimlicher Plan ins Stocken gerät. Zudem wird der Taktik-Shooter am Veröffentlichungstag im Xbox Game Pass spielbar sein – eine erfreuliche Nachricht für alle, die bereit sind, sich in packende Raubüberfälle zu stürzen. Über das neue Skill-und Währungssystem für taktische Raubzüge hat der Entwickler bereits vor der Gamescom informiert.

Es gibt jedoch eine Wendung, die einige Spieler enttäuscht hat: PAYDAY 3 erfordert eine konstante Online-Internetverbindung, selbst wenn du das Spiel im Einzelspielermodus genießen möchtest. Ähnlich wie bei anderen Titeln, die diese Anforderung stellten, löste diese Entscheidung unter den Fans kontroverse Reaktionen aus. Einige äußerten ihren Unmut, indem sie Vorbestellungen stornierten.

PAYDAY 3: Neuer Gameplay-Trailer stimmt Fans ein!

In weniger als einem Monat können sich Spieler weltweit auf den Start von PAYDAY 3 freuen. Die Erwartungen sind hoch, und der neue Trailer gibt uns einen vielversprechenden Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Wirst du bereit sein, dich in das Abenteuer zu stürzen und Teil des ultimativen Raubüberfalls zu werden?

PAYDAY 3 erscheint am 21. September 2023 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC.