Xbox Game Pass im September – Das sind alle Spiele!

Nicht nur Starfield findet sich im Xbox Game Pass im September 2023, sondern auch Age of Empires 4 für die Xbox-Konsole!

Starfield ist als First-Party-Spiel von Bethesda im Xbox Game Pass enthalten. - (C) Bethesda, Xbox

Age of Empires 4 Fakten

Was tut sich im Xbox Game Pass im September 2023? Nachdem im August Spiele-Highlights wie Everspace 2, Quake 2 und Sea of Stars hinzukamen, gibt es Anfang September mit Age of Empires 4 und Starfield zwei weitere große Titel.

Hier findet ihr die komplette Übersicht aller neuen Spiele im September 2023, wie auch jene die aus dem Xbox Game Pass entfernt werden.

Neue Spiele im Xbox Game Pass

5. September – Gris (Cloud, Konsole und PC)

5. September – Age of Empires IV: Anniversary Edition (Cloud und Konsole)

5. September – Call of the Wild: The Angler

5. September – Humankind (Cloud und Konsole)

6. September – Starfield (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

14. September – Solar Ash (Cloud, Konsole und PC)

19. September – Lies of P (Cloud, Konsole und PC)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – No Man’s Sky: Echoes Update

Jetzt verfügbar – Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island – The Quest for Guybrush

Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile

Du möchtest noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile im September? Dann besuche einfach die Vorteile-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

5. September – Minecraft Realms Plus-Abonnement

Xbox Game Pass Quests

Die September-Quests starten heute! Neue Quests findest Du im Xbox Game Pass-Bereich auf Deiner Konsole oder in der Xbox Game Pass Mobile App, wo Du Microsoft Reward-Punkte sammeln kannst.

Human Fall Flat (250 Punkte – Nur Ultimate) – Klettere 30 Meter

Among Us (5 Punkte) – Spiele Among Us

Schalte einen Erfolg frei (50 Punkte – Täglich) – Schalte einen Erfolg in einem beliebigen Game Pass-Spiel frei

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. September