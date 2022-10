Age of Empires 2: DE & Age of Empires 4 für Xbox – Alle Details [UPDATE]

Sizilianer-Gebäude in Age of Empires 2: Definitive Edition - Lords of the West. - (C) Microsoft

Microsoft kündigte im offiziellen Xbox-YouTube-Kanal an, dass Age of Empires 2: Definitive Edition am 31. Januar 2022 für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird. Age of Empires 4 wird ebenfalls 2023 (noch ohne konkreten Termin) für Xbox-Systeme erscheinen. Beide Spiele werden beim Start im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Was wird die Portierung von Age of Empires 2: Definitive Edition für Xbox-Konsolen beinhalten? Insgesamt soll es 83 Karten, 42 Mehrspieler-Zivilisationen, 34 Einzelspieler-Kampagnen, 10 Mehrspieler-Modi und 7 Koop-Kampagnen geben. Die beiden Spiele werden optionales Crossplay haben und mit Xbox Cloud Gaming kompatibel sein.

Age of Empires 4 für Xbox-Konsolen ist bereits in der Vergangenheit durchgesickert. Nun ist es bestätigt.

Wird Age of Empires 2: DE und Age of Empires 4 auf Xbox mit Tastatur- und Maus spielbar sein? Ja, auch dieses Detail wurde seitens Microsoft bestätigt. Diejenigen Spieler, die das Echtzeit-Strategie-Spiel nicht mit dem Controller spielen möchten, haben die Möglichkeit dazu.

Die Qualität der Controller-Steuerung ist für das RTS-Genre ein großes Thema, deshalb bleibt abzuwarten, wie Microsoft dies für die beiden Age of Empires-Spiele umsetzen wird.

Ursprüngliche Meldung vom 25. Oktober 2022:

Nach all der langen Zeit soll Age of Empires 2: Definitive Edition endlich für Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.

Age of Empires 2: Definitive Edition hat eine PEGI-Einstufung für Xbox Series X/S und Xbox One erhalten. Damit scheint es so, dass das Echtzeit-Strategiespiel mit Kult- und Suchtfaktor endlich auch für Xbox-Konsolen kommen wird.

Seit Jahren wünsch sich Fans eine Umsetzung des Klassikers in der “Definitive Edition” für Konsolen – und es scheint, als stehe eine Ankündigung kurz bevor.

PEGI-Einstufung von Age of Empires 2: Definitive Edition für Xbox-Konsolen

Heute erhielt das Spiel eine “PEGI 12”-Alterseinstufung, aufgrund Gewalt und “böser Sprache”. Das passiert wohl nicht ohne Grund. Heute findet um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) ein Anniversary-Live-Stream zum 25. Geburtstag von Age of Empires statt. Einen besseren Rahmen gibt es wohl nicht, eine Konsolenversion des Echtzeit-Strategietitels anzukündigen.

Wie schnell könnte es erscheinen? Noch heute! Auf der offiziellen PEGI-Webseite wird der Release-Termin nämlich für den 25. Oktober 2022 angegeben. Anscheinend wird der Download gleich nach dem Stream freigegeben.

Age of Empires II: Definitive Edition rated for Xbox Series / Xbox One in Europe: https://t.co/eO8yBCXuJu Announcement likely during today's 25th anniversary live stream at 10:00 a.m. PT / 1:00 p.m. ET. Details here: https://t.co/tL53eN903G Gematsu page: https://t.co/iIxy2yF8X4 pic.twitter.com/gs52BsHnXv — Gematsu (@gematsu) October 25, 2022

Age of Empires 2: Definitive Edition erschien am 14. November 2019. Im Review zum Spiel sagte ich vor gut 3 Jahren dazu: “Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis das ich je in einem Spiel gefunden habe!” – Dazu stehe ich auch heute noch!

Passend zum Thema