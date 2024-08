Age of Empires Mobile: Epische Schlachten am Smartphone?

„Echtzeit-Strategiespiele gehören am PC“, sagte einmal ein guter Freund. Doch was ist aus dem Strategie-Genre geworden? Von wegen PC oder Konsole. Age of Empires Mobile steht in den Startlöchern und „verspricht“ epische Schlachten direkt am Smartphone.

Gemeinsam mit dem Age of Empires-Entwickler World’s Edge arbeiten die Mobilegame-Spezialisten von TiMi Studio Group (Call of Duty Mobile, Pokémon Unite) zusammen, um den Titel am 17. Oktober 2024 im App Store als auch bei Google Play zu veröffentlichen.

Was macht Age of Empires Mobile so besonders? Ganz einfach: Das Spiel kombiniert die besten Elemente der bekannten Age of Empires-Reihe mit neuen, mobilen Funktionen. Du kannst dich auf gewaltige Belagerungsschlachten freuen, in denen Hunderte von Spieler gleichzeitig antreten. Stell dir vor, du befindest dich mitten in einer hitzigen Schlacht, wo strategische Allianzen genauso wichtig sind wie dein individuelles Geschick.

Das Ergebnis ist ein dynamisches Kampferlebnis, das so noch nie auf dem Smartphone zu sehen war, so zumindest die Entwickler.

Age of Empires Mobile sieht doch interessant aus

Doch keine Sorge, wenn du lieber allein spielst. Der Titel bietet auch für Einzelspieler spannende Herausforderungen. Du kannst dein eigenes Imperium aufbauen, Ressourcen verwalten und Schlachten gewinnen, ganz ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Möchtest du lieber strategische Meisterwerke planen und ausführen, ohne dabei auf die Schnelligkeit anderer angewiesen zu sein? Dann wird der Einzelspielermodus genau das Richtige für dich sein.

Wie authentisch ist das Spiel? Die Entwickler haben keine Mühen gescheut, um sicherzustellen, dass die Zivilisationen und Schlachten so realistisch wie möglich dargestellt werden. Laut Robin Xin, dem Produzenten bei TiMi Studios, steckt eine umfangreiche Forschung hinter der Entwicklung des Spiels. Damit alles „historisch fundiert“ ist. Jede Zivilisation bringt ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten mit, die das Spielerlebnis noch vielfältiger gestalten.

Age of Empires Mobile erscheint für iOS und Android am 17. Oktober 2024. Auf der offiziellen Webseite kann man sich bereits jetzt (vor)anmelden.

