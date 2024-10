Age of Empires 2: Definitive Edition erhält neuen DLC

Forgotten Empires hat einen neuen DLC für Age of Empires 2: Definitive Edition namens Chronicles: Battle for Greece angekündigt, der am 14. November 2024 veröffentlicht wird. Diese Erweiterung fügt dem Spiel drei neue Zivilisationen und eine umfangreiche Kampagne mit 21 Szenarien hinzu. Zudem wird es animierte Zwischensequenzen und diverse Gameplay-Verbesserungen geben. Die Definitive Edition ist eine überarbeitete Version des klassischen Echtzeit-Strategiespiels, ausgestattet mit 4K-Grafik, verbesserter KI und optimiertem Gameplay wie flüssigerer Wegfindung und verbesserten Multiplayer-Einstellungen. Diese Version enthält alle bisherigen Erweiterungen sowie neue Inhalte wie The Last Khans und Lords of the West, die zusätzliche Kampagnen und Zivilisationen bieten.

Chronicles: Battle for Greece ist der erste DLC für Age of Empires 2: Definitive Edition, der die Spieler tief in die antike Welt eintauchen lässt. Die Erweiterung fokussiert sich auf zentrale Momente der griechischen Geschichte und erstreckt sich über mehr als ein Jahrhundert, beginnend mit dem Ionischen Aufstand bis hin zum Ende der Peloponnesischen Kriege. Spieler erleben bedeutende Schlachten wie Marathon, Thermopylen und Salamis und interagieren mit historischen Persönlichkeiten wie Lysander, Perikles und Artemisia. Ein herausragendes Merkmal von Chronicles: Battle for Greece ist die umfassende Überarbeitung der Seeschlachten. Der DLC fügt sechs neue Militärschiffstypen hinzu, darunter Ramm- und Katapultschiffe. Zudem stehen den Spielern neue Handelsmöglichkeiten mit Handelsschiffen zur Verfügung, und sie können eine neue Goldressource (Austern) aus dem Meer fischen.

Folge uns bei Google News

Chronicles: Battle for Greece DLC für Age of Empires 2: Definitive Edition ab November verfügbar

Der neue DLC wird zudem drei neue Zivilisationen einführen: Achämeniden, Athener und Spartaner. Spieler können jetzt Stadtzentren anpassen und Regierungspolitik betreiben, was ihnen mehr Kontrolle über das Wachstum ihres Reiches gibt. Diese neuen Zivilisationen sind jedoch nicht für Ranglistenspiele verfügbar, da ihre Mechaniken experimentell sind und sich von der Balance der Standardzivilisationen in Age of Empires 2 unterscheiden. Visuell wird der DLC das Spiel mit 55 neuen Landeinheiten, 19 neuen Marineeinheiten und 85 neuen Gebäuden, die alle zum historischen Thema passen, aufwerten. Zudem wird die Kampagne durch neue Musik, Sprachausgabe und animierte Zwischensequenzen bereichert.

Hier geht es zum ausführlichen Test von Age of Empires 2: Definitive Edition.