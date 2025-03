Age of Empires II: Definitive Edition – PS5-Release wohl im April

Age of Empires II: Definitive Edition kommt offiziell auf die PlayStation 5 – und nun gibt es einen konkreten Hinweis darauf, dass das Spiel bereits im April 2025 erscheinen könnte.

Großes Update als Release-Hinweis für Age of Empires II für PS5

Ein Entwickler-Update hat kürzlich eine umfangreiche neue Aktualisierung für Age of Empires II angekündigt. Die Patch Notes wurden dabei ungewöhnlich früh veröffentlicht – laut Entwickler, weil sie „legendär lang“ seien.

Das Update soll Mitte April erscheinen, was genau in das bereits bekannte Release-Fenster Frühjahr 2025 passt. Daher liegt die Vermutung nahe, dass der PS5-Release zeitgleich mit diesem Patch erfolgen könnte.

Xbox-PlayStation-Strategieoffensive geht weiter

Dass Age of Empires II auf die PlayStation kommt, wurde bereits im Zuge der Ankündigung von Age of Mythology: Retold für PS5 bestätigt. Dieses erschien bereits am 27. Februar 2025 für Sonys Konsole. Sinan sagte im DailyGame-Review über das Spiel:

„Age of Mythology Retold macht genau das, was es soll: Es bringt einen Klassiker zurück, ohne ihn zu ruinieren. Wer das Original geliebt hat, bekommt hier genau das, nur in modernerer Optik und mit leicht überarbeiteten Sounds. Es ist kein revolutionäres Remake, aber es ist genau das, was sich Fans gewünscht haben – Age of Mythology in neuem Gewand, ohne Schnickschnack oder fragwürdige Design-Entscheidungen.“

Mit dem bevorstehenden PlayStation 5-Release von Age of Empires II setzt Microsoft seine Strategie fort, klassische Echtzeit-Strategietitel einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen. Eine offizielle Bestätigung des genauen Release-Datums dürfte wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen.