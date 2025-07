Age of Empires in Gefahr? Entlassungen bei Support-Studio

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Bei den Einsparungen im Microsoft-Konzern ist noch kein Ende in Sicht. Nun soll es neue Entlassungen im Studio CaptureAge gegeben haben, das Tools für Matches in Age of Empires II bereitgestellt hat, aber auch Komponenten für Age of Empires IV und ähnliche für Age of Mythology: Retold (via reddit).

Ein wichtiges Projekt des Studios war die DLC-Reihe Chronicles für die Age of Empires II Definitive Edition. Im vergangenen Jahr erschien mit Battle for Greece der erste Teil, die hellenistische und die römische Epoche waren als Fortsetzungen der Trilogie angekündigt worden.

Ob es mit den Kampagnen weitergeht, ist nun aber unklar. “Ich muss leider mitteilen, dass ich seit heute nicht mehr bei CaptureAge beschäftigt bin. Entlassungen sind brutal und selbst ein Hit wie Battle for Greece scheint nicht mehr vor dem Jobverlust zu schützen”, schrieb einer der Leveldesigner auf X. Geht man nach Informationen auf LinkedIn, dürften bei CaptureAge weitere Mitarbeiter entlassen worden sein.

Entlassungen, eingestellte Projekte und Studioschließungen bei Microsoft

Kürzlich kündigte Microsoft eine drastische Entlassungswelle an. Rund 9.000 Mitarbeiter mussten den Tech-Konzern verlassen – die Gaming-Sparte war besonders hart betroffen. Das nächste Spiel von Rare namens Everwild soll nicht mehr erscheinen. Auch der Reboot von Perfect Dark wurde eingestampft, außerdem das zuständige Studio The Initiative geschlossen. Dem Nachfolgeprojekt von The Elder Scrolls Online sei ebenfalls der Stecker gezogen worden.

Inzwischen gab es Spekulationen, dass Microsoft auch die Finanzierung weiterer Spiele von externen Entwicklern wie CaptureAge eingestellt hat. Ein neuer Shooter von John Romero wurde zuletzt gestrichen und viele vermuten, dass es sich beim Publisher des unangekündigten Projekts um Bethesda handelte, das Microsoft ebenfalls angehört.