Xbox Partner Preview 26. März 2026: Stalker 2, Stranger Than Heaven und Game Pass

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Am 26. März 2026, findet ab 18 Uhr die Xbox Partner Preview statt. Der Showcase dauert rund 30 Minuten und wird live auf dem offiziellen Xbox-YouTube-Kanal übertragen.

Es ist die fünfte Partner Preview seit dem Start des Formats im Oktober 2023 und die erste unter der neuen Führung von Microsoft Gaming. Phil Spencer ist im Februar 2026 in den Ruhestand getreten, Xbox-Präsidentin Sarah Bond hat ebenfalls das Unternehmen verlassen. Neue CEO von Microsoft Gaming ist Asha Sharma, die zum ersten Mal öffentlich die Rolle des Gesichts der Xbox-Marke übernimmt.

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Die drei bestätigten Spiele

Drei Titel hat Microsoft offiziell bestätigt. Stranger Than Heaven ist das neue Projekt von Ryu Ga Gotoku Studio, dem Entwickler der Yakuza– und Like-a-Dragon-Reihe. Das Spiel wurde 2024 erstmals unter dem Arbeitstitel Project Century vorgestellt und spielt im Japan der 1940er-Jahre. Es ist ein Third-Person-Action-Spiel mit Echtzeit-Kampf in einer offenen Stadt. Ein Release-Termin existiert noch nicht, es einen vertieften Blick ins Spiel geben. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erschien im November 2024 für Xbox und PC und kam im Dezember 2025 auf PS5.

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Das Spiel hatte einen technisch schwierigen Launch, den GSC Game World seitdem durch umfangreiche Patches stabilisiert hat. Was heute gezeigt wird, ob DLC, ein großes Update oder neue Inhalte, ist bisher nicht kommuniziert worden. The Expanse: Osiris Reborn von Owlcat Games, bekannt durch Pathfinder: Wrath of the Righteous und Warhammer 40.000: Rogue Trader, ist ein Action-RPG in der Welt der gleichnamigen Romanreihe und TV-Serie. Wegen Third-Person-Perspektive und narrativem Fokus wird das Spiel häufig mit Mass Effect verglichen. Auch hier gibt es noch kein Datum.

Was sonst noch erwartet wird

Neben den drei bestätigten Titeln hat Microsoft weitere Neuankündigungen und Weltpremieren angekündigt. Welche Spiele das sind, ist nicht kommuniziert worden. Fest steht: Es wird keine First-Party-Ankündigungen von Xbox Game Studios geben. Wer auf Fable, Halo oder Perfect Dark hofft, schaut beim falschen Format. Partner Preview konzentriert sich auf externe Entwickler, die ihre Spiele auf Xbox, PC und im Game Pass veröffentlichen.

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Game-Pass-Ankündigungen sind ebenfalls bestätigt. Es ist wahrscheinlich, dass mindestens eines der gezeigten Spiele als Day-One-Game-Pass-Titel angekündigt wird. Das Format hat in der Vergangenheit bereits Titel wie Like a Dragon: Infinite Wealth, Alan Wake 2 und Persona 3 Reload begleitet.

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