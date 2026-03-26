Xbox Game Pass vor großer Änderung? Neue Chefin denkt über neue Preise nach

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Der Xbox Game Pass gilt seit Jahren als eines der wichtigsten Angebote im Gaming-Bereich. Für einen monatlichen Preis bekommst du Zugriff auf eine große Bibliothek mit Hunderten Spielen. Doch genau dieses Modell könnte sich bald wieder verändern.

Neue Berichte deuten darauf hin, dass Microsoft aktuell über eine Anpassung der Preise und Abo-Stufen nachdenkt. Offiziell bestätigt ist das zwar noch nicht, doch die Diskussionen zeigen, dass beim Game Pass möglicherweise ein größerer Umbau bevorsteht.

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Neue Xbox-Chefin prüft günstigere Modelle

Auslöser für die Spekulationen ist die neue Xbox-Führung. Laut Berichten prüft die aktuelle Xbox-Chefin Asha Sharma, wie der Game Pass für mehr Menschen attraktiver werden kann. Dazu gehört offenbar auch eine Überarbeitung der Preisstruktur.

Ein Ansatz: zusätzliche, günstigere Abo-Stufen. Diese könnten weniger Funktionen enthalten, dafür aber deutlich weniger kosten als die bisherigen Varianten.

Im Raum stehen auch Modelle mit Werbung – ähnlich wie man es inzwischen von Streaming-Diensten kennt. Ziel wäre es, eine Einstiegsversion anzubieten, die deutlich billiger ist und so mehr Spieler erreicht.

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Die Preise wurden erst 2025 deutlich erhöht

Interessant ist der Zeitpunkt dieser Überlegungen. Denn erst 2025 hatte Microsoft die Preise spürbar angehoben.

Das Premium-Abo Game Pass Ultimate kostet inzwischen rund 30 Euro im Monat, während günstigere Varianten weniger Funktionen bieten.

Diese Erhöhung sorgte damals für viel Kritik in der Community. Viele Spieler fragten sich, ob das Abo langsam zu teuer wird – besonders wenn man mehrere Gaming-Dienste gleichzeitig nutzt.

Eine neue, günstigere Stufe könnte also auch ein Versuch sein, diese Kritik wieder einzufangen.

Auch neue Bundles werden diskutiert

Neben günstigeren Abos steht offenbar noch eine weitere Idee im Raum: Kombinierte Abonnements mit anderen Diensten.

So sollen Microsoft und Netflix bereits über mögliche Kooperationen gesprochen haben. Denkbar wäre etwa ein Bundle, bei dem du Film-Streaming und Game Pass in einem Paket bekommst.

Ob daraus wirklich ein konkretes Angebot entsteht, ist aktuell jedoch unklar.

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