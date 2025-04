Age of Empires 2 kommt auf die PS5 – mit neuer Erweiterung & 4K-Unterstützung

Strategie-Fans aufgepasst: Age of Empires 2: Definitive Edition feiert bald sein Debüt auf der PlayStation 5 (PS5). Am 6. Mai 2025 ist es soweit – dann erscheint das beliebte Echtzeitstrategiespiel erstmals auf einer Sony-Konsole. Damit hält Microsoft sein Versprechen, den Klassiker im Frühjahr für weitere Plattformen bereitzustellen. Und es kommt noch besser: Zeitgleich gibt’s auch einen brandneuen DLC.

Die PS5-Version bringt einige spannende Features mit: Unterstützung für 4K-Auflösung, ein komplett überarbeiteter Soundtrack und gleich drei Erweiterungen direkt zum Start: „Lords of the West“, „Dynasties of India“ und „Dawn of the Dukes“.

Neuer DLC: „The Three Kingdoms“ startet am selben Tag

Parallel zum PlayStation-Release erscheint das neue Add-on „The Three Kingdoms“ auf allen Plattformen. Es basiert auf dem berühmten chinesischen Epos „Romance of the Three Kingdoms“ und bringt richtig viel frischen Inhalt mit.

Du bekommst fünf neue Zivilisationen, drei neue Kampagnen mit insgesamt 15 Missionen und weitere Inhalte, die für stundenlangen Spielspaß sorgen sollen. Wer Age of Empires 2 kennt, weiß: Diese Kampagnen sind oft umfangreicher als komplette Spiele anderer Entwickler.

Age of Empires 2: DE – Warum der PS5-Release ein großer Schritt ist

Dass Age of Empires 2 nun auch auf der PS5 erscheint, zeigt, wie stark Microsoft auf Multiplattform setzt. In diesem Jahr kommen mit Indiana Jones and the Great Circle und Forza Horizon 5 noch zwei weitere Xbox-Exklusivtitel auf Sonys Konsole. Für PlayStation-Spieler ist das ein echter Gewinn – vor allem, wenn sie bislang keine Xbox besitzen.

Mit dem PS5-Release und dem neuen DLC beweist Age of Empires 2: Definitive Edition, dass gute Spiele einfach zeitlos sind. Egal ob du ein alter Fan bist oder zum ersten Mal ein Königreich aufbaust – dieser Mai könnte dein Einstieg in ein neues Strategie-Abenteuer sein, wenn du bisher „nur“ PlayStation-Spieler gewesen bist. Du bekommst eines der besten Echtzeit-Strategie-Spiele aller Zeiten. Für wenig Geld.