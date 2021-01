Age of Empires 2: Definitive Edition – Lords of the West nun verfügbar

Sizilianer-Gebäude in Age of Empires 2: Definitive Edition - Lords of the West. - (C) Microsoft

Ab sofort ist die Erweiterung „Lords of the West“ für Age of Empires 2: Definitive Edition im Microsoft Store und auf Steam für 9,99 Euro verfügbar. Spieler können zwischen den Burgundern und Sizilianern oder tauche ein in drei frische Kampagnen mit jeder Menge Achievements.

Es gibt zwei neue Zivilisationen: Burgunder und Sizilianer. Diese kann man in der Erweiterung „Lords of the West“ herausfordern.

Lass die Burgunder durch ihre fortschrittlichen Militärtechnologien und -taktiken vom kleinen Wein-Herzogtum zu einer wahren westeuropäischen Macht aufsteigen. Dabei helfen Dir zwei brandneue Einheiten: der Coutilier und die Flämische Miliz.

Die Sizilianer vereinen die kulturelle Diversität und die mediterrane Kriegskunst eines der beliebtesten mittelalterlichen Königreiche. Mit der sizilianischen Infanterie-Einheit Serjeant baust Du ein neues Gebäude: den Donjon.

Age of Empires 2: Definitive Edition – Drei frische und komplett neu vertonte Kampagnen

Neben den neuen Zivilisationen erwarten Spieler außerdem drei komplett neue, vollständig vertonte Kampagnen:

Die Kampagne um Edward Longshanks: Gehe auf Kreuzzug, vereine ein zerrüttetes England und fordere als Edward Longshanks Dein Geburtsrecht zurück.

Die Kampagne der Großherzöge des Westens: Beende den Konflikt der Burgunder mit dem verrückten französischen König und errichte Dein eigenes Königreich im Norden.

Die Kampagne der Hautevilles: In der dritten Kampagne verschlägt es Dich als Nachfahre von Robert Guiskard nach Sizilien. Dort vereinst Du die verschiedenen Völker und gründest Dein eigenes Königreich.

Darüber hinaus erwarten Dich in „Lords of the West“ eine ganze Reihe herausfordernder Achievements:

Leistungsname Leistungsbeschreibung Punkte Der englische Justinianer Schließen Sie die Edward Longshanks-Kampagne ab. 5 Das Gute, das Kühne und das Furchtlose Schließen Sie die Kampagne der Großherzöge des Westens ab. 5 Haute Culture Schließen Sie die Hautevilles-Kampagne ab. 5 Unritterlicher Pragmatiker Besiege die Armee von Simon dem Jüngeren, bevor die Baronialkräfte in der ersten Edward Longshanks-Mission „Vain Ambition“ angreifen. 20 Throndieb Stehlen Sie den Stein des Scone in der vierten Edward Longshanks-Mission „Toom Tabard“. 20 Malleus Scotorum Töte William Wallace, bevor Robert the Bruce dich in der fünften Edward Longshanks-Mission „Hammer der Schotten“ verrät. 20 Keine Räder Baue keine einzige Belagerungswaffe in der ersten Mission der Großherzöge des Westens „Ein geteiltes Königreich“. 15 Ein zweiter Hastings Ignorieren Sie den Waffenstillstand der Briten und dringen Sie in England ein, indem Sie Humphreys Basis in der fünften Mission der Großherzöge des Westens „The Hook and Cod Wars“ auslöschen. 20 Halt die Klappe La Hire! Besiege die französische Armee, bevor du Jeanne d’Arc in der sechsten Mission „The Maid Falls“ der Großherzöge des Westens eroberst. 20 Selbst gemachter Mann Gewinne in der ersten Hautevilles-Mission „Guiscard Arrives“, ohne dich mit Argyrus oder Guaimar zu verbünden. 20 Haute, Haute, kurze Kerze! Inspiriere eine Rebellion in der zweiten Hautevilles-Mission „Roger in Sizilien“. 10 Italien Jones und der erste Kreuzzug Verliere keinen Helden in der vierten Hautevilles-Mission „Bohemond im Osten“. 20 Burgundischer Sieg Gewinne ein Spiel als Burgunder. 5 Sizilianischer Sieg Gewinne ein Spiel als Sizilianer. 5 Goldene Sporen Verwandle mindestens 50 Dorfbewohner in eine flämische Miliz, indem du die flämische Revolution erforschst. 5 Tour d’Italie Baue einen Donjon und trainiere damit einen Serjeant. 5

Age of Empires 2: Definitive Edition – Lords of the West ist ab sofort für 9,99 Euro im Microsoft Store und auf Steam verfügbar. Xbox Game Pass-Mitglieder profitieren von 10 Prozent Preisnachlass.