Age Of Empires 4 mit fast 74.000 gleichzeitigen Spielern am ersten Wochenende

Wunderbares Startwochenende für Age of Empires 4 in den Steam Charts! - (C) Relic Entertainment - Bildmontage DG

Die aktuell populärste Neu-Erscheinung auf Steam heißt Age of Empires 4. Mit fast 74.000 gleichzeitigen Spielern zum vergangenen Start-Wochenende schlägt das Echtzeit-Strategiespiel 10-Mal Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Laut SteamDB kam der neueste Teil der Age of Empires-Reihe am Wochenende unglaublich nahe an 74.000 gleichzeitige Spieler. Außerdem führt Age of Empires 4 die Steam-Verkaufscharts in der Kalenderwoche 43 gleich zweimal an. Die Deluxe Version rangiert auf Platz 7. Die Verkaufsversion und die Vorbestellversion werden nämlich nicht zusammengerechnet. So kommt es, dass der neue Titel von Entwickler Relic Entertainment Platz 1, 2 und 7 inne hat.

Advertisment

Auf Platz 3 befindet sich in der Verkaufswoche, bis zum 31. Oktober 2021, New World von Amazon Games und dahinter Back 4 Blood von Turtle Rock Studios. Marvel’s Guardians of the Galaxy erschien am 26. Oktober und landete auf den fünften Platz vor dem Football Manager 2022.

Wie gut Age of Empires 4 ist, könnt ihr in unserem Spieletest nachlesen.