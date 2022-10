Age of Mythology: Retold – Remake des AoE-Spinoffs angekündigt

Age of Mythology: Retold wurde für PC angekündigt. Ein Xbox-Release ist jedoch sehr wahrscheinlich. - (C) Microsoft

Zum 25. Jubiläum der Age of Empires-Spielserie hat Microsoft Age of Mythology: Retold angekündigt, eine Neuauflage des beliebten Spinoff-Spiels, das ursprünglich 2002 auf den Markt kam.

Kurz nach der Jahrtausendwende war das Echtzeit-Strategie-Genre auf seinem Höhepunkt. Ensemble Studios hat uns damals eine radikale Neuinterpretation von Age of Empires vorgestellt: Age of Mythology.

Was ist Age of Mythology? Das Spiel wich von der bekannten Formel ab und führte Konzepte wie Gunst, Gottheiten und Heldeneinheiten ein und durchmischte Mystik mit der Age of Empires-Formel. Im Spiel selbst gab es drei verschiedene Fraktionen: Griechen, Ägypter und Nordmänner. Weitere Add-Ons brachten die Atlanter und Chinesen ins Spiel.

Age of Mythology: Retold – Nicht der erste Versuch das Spiel “wiederzubeleben”

Der Remaster wurde auf Twitter vom eigenen Account des Spiels im Gegensatz zu Age of Empires angekündigt. Damit könnte alles darauf hindeuten, dass Microsoft “mehr” damit vorhat, als ein paar Age of Empires-Fans zu überzeugen. Diese Definitive Edition ist übrigens nicht der erste Versuch, Age of Mythology neu aufzulegen.

Im Jahr 2014 wurde Age of Mythology: Extended Edition veröffentlicht. Ein wenig ruhmreicher Auftritt, wie sich herausstellen sollte. Zahlreiche Fehler und Bugs ließen zum Release Fans sauer aufstoßen. Auch die 2016 veröffentlichte Erweiterung “Tale of the Dragon” konnte nicht zum gewünschten Erfolg führen.

Gods will return. Heroes will rise. Legends will battle. Age of Mythology: Retold is coming. Bringing the Definitive Edition treatment to Age of Mythology, the game will feature beautiful graphics, updated gameplay and more. Stay tuned… #AoE25 ⚡🔱 pic.twitter.com/bLjRLEUz1I — Age of Mythology (@Ageofmyth) October 25, 2022

Echtzeit-Strategie-Genre in Microsofts Händen

Wenn die Übernahme von Activision-Blizzard abgeschlossen ist, wird Microsoft ein wahres “Echtzeit-Strategie-Imperium” sein. Immerhin hat Blizzard Entertainment uns die StarCraft-Spiele beschert. Eigentlich fehlt nur noch ein großes Franchise von damals, Command & Conquer, dann hätte Microsoft alle Genre-Lieblinge zusammen. Doch C&C gehört EA und diese lassen die Marke seit Jahren ruhen, nach dem schrecklichen C&C 4 – das sehr wenig mit dem ursprünglichen Konzept zu tun hatte.

Wird Age of Mythology: Retold auch für Xbox-Konsolen erscheinen? Das oberhalb gezeigte Video zeigt auch das Xbox Logo, was andeutet, dass dieses Remake auch auf Xbox-Konsolen veröffentlicht wird. Damit belebt Microsoft das Echtzeit-Strategie-Genre auch auf Konsolen, denn Age of Empires 2: Definitive Edition erscheint Anfang 2023 und Age of Empires 4 irgendwann im Laufe des nächsten Jahres.

Das Spiel befindet sich derzeit in Entwicklung.

