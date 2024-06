Xbox bestätigt Teilnahme an Gamescom 2024 – Spiele-Liste

Xbox hat es offiziell gemacht: Sie sind dieses Jahr auf der Gamescom dabei und bringen eine beeindruckende Liste neuer Spiele mit. Hier erfährst du alles, was du wissen musst.

Größer und besser als je zuvor: Nach dem erfolgreichen Xbox Games Showcase steht fest, dass Xbox an der Gamescom teilnehmen wird. Sie haben angekündigt, dass dies ihr bisher größter Stand auf der Messe sein wird. Die Gamescom findet vom 21. bis 25. August 2024 in Köln (Deutschland) statt, und Xbox hat viel zu bieten.

Diese Xbox-Spiele werden auf der Gamescom 2024 präsentiert

Zu den Highlights gehören Spiele wie Avowed, Diablo 4: Vessel of Hatred, Fallout 76 und World of Warcraft: The War Within. Diese Titel haben bereits für viel Aufsehen gesorgt und werden sicherlich die Herzen der Gamer höher schlagen lassen.

Aber das ist noch nicht alles. Weitere spannende Spiele, die du ausprobieren kannst, sind:

Age of Mythology: Retold

Ara: History Untold

Diablo Immortal

The Elder Scrolls Online

Towerborne

Diese Liste zeigt, dass Xbox eine breite Palette an Genres und Spielstilen abdeckt. Egal, ob du Strategie, Rollenspiele oder Online-Multiplayer magst, es ist für jeden etwas dabei.

Werbung

Die Gamescom ist das größte Gaming-Event Europas und ein Muss für jeden Spielefan. Hier kannst du die neuesten Spiele ausprobieren, exklusive Demos sehen und an spannenden Events teilnehmen. Mit dem größten Stand, den Xbox je hatte, kannst du sicher sein, dass sie dir ein unvergessliches Erlebnis bieten werden.

Keine Konkurrenz von PlayStation und Nintendo

Interessanterweise haben sowohl PlayStation als auch Nintendo ihre Teilnahme an der diesjährigen Gamescom (abermals) abgesagt. PlayStation konzentriert sich stattdessen auf ihre eigenen State of Play-Events. Nintendo hat angekündigt, sich auf andere Veranstaltungen in Deutschland zu fokussieren. Das bedeutet, dass Xbox die perfekte Gelegenheit hat, sich voll und ganz zu präsentieren und die Aufmerksamkeit auf ihre neuen Titel zu lenken.

Noch mehr Xbox? Neben den genannten Spielen kannst du dich auf viele weitere Überraschungen freuen. Xbox hat versprochen, dass es noch mehr Titel geben wird, die bisher nicht angekündigt wurden. Zudem wird es exklusive Demos, Entwicklergespräche und vieles mehr geben. Wenn du also ein echter Xbox-Fan bist oder einfach die neuesten Spiele erleben möchtest, solltest du den Stand von Xbox auf der Gamescom auf keinen Fall verpassen.