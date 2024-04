Gamescom 2024: Nintendo bleibt der Gaming-Messe fern!

Obwohl das genaue Programm für die diesjährigen Sommer-Gaming-Shows noch nicht festgelegt wurde, findet die Gamescom 2024 vom 21. bis 25. August 2024 statt. Leider wird ein großer Name (wieder) fehlen – Nintendo.

Ein Sprecher von Nintendo of Europe erklärte gegenüber GamesWirtschaft.de:

“Die Gamescom ist für Nintendo ein zentrales Event im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr haben wir uns nach sorgfältiger Abwägung jedoch gegen eine Teilnahme in Köln entschieden. Die Spiele für Nintendo Switch können Spielerinnen und Spieler stattdessen im Rahmen anderer deutschlandweiter Events ausprobieren.”

Im vergangenen Jahr war Nintendo vertreten und soll laut Gerüchten hinter verschlossenen Türen Technikdemos für die kommende Nintendo Switch 2 gezeigt haben. Darunter eine verbesserte Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit 4K/60 FPS und schnelleren Ladezeiten sowie die Demo von The Matrix Awakens von Epic Games. Ursprünglich sollte die Enthüllung im März erfolgen, nun heißt es, dass sie im Juni stattfinden wird.

Des Weiteren könnte die Konsole im ersten Quartal 2025 auf den Markt kommen, möglicherweise passend zum Start von Pokémon Legends: Z-A. Die Zeit wird es zeigen, aber zumindest für die diesjährige Gamescom sollten die Besucher wahrscheinlich keine Ankündigung erwarten.

Bleib dran für weitere Details zur Liste der Aussteller in den kommenden Monaten. Letztes Jahr schloss die Gamescom an die Jahre vor Corona an. Es kamen offiziell 320.000 Besucher zur Spielemesse in Köln. Die Gamescom 2024 wird jedoch ohne Publikumsmagneten Nintendo auskommen müssen.