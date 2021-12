The Matrix Awakens: Unreal Engine 5 Vorgeschmack

Neo Matrix Awakens Unreal Engine 5 Demo PS5 © Warner Bros, Screenshot: DailyGame

Aktuell kann man auf der PlayStation 5, Xbox Series X und Series S die Tech Demo von The Matrix Awakens für die Unreal Engine 5 gratis downloaden. Diese Demo lässt Spieler die fiktive Stadt der Matrix erkunden mit der Protagonistin dieses angeteasten Matrix Spiels welches aktuell auf der Engine in Entwicklung ist. Es handelt sich um eine sehr einfache Tech-Demo die allerdings in Sachen Optik wirklich traumhaft schön aussieht.

The Matrix Awakens: Unreal Engine 5 Tech-Demo

Die Tech-Demo beginnt mit einer Nachricht von Keanu Reeves und Carrie Anne Moss. Welche nahtlos von Kinoszenen zu den digitalen Bildern der Beiden wechselt. Und auch von hier geht die Szenerie flüssig in Cinematische Momente aus dem Spiel über. Eine Verfolgungsjagt durch Agenten. In welcher es dann auch wieder direkt zu Gameplay switcht ohne optisch einen sichtbaren Wechsel hinzulegen. Eine explosive Schießerei mit Flammen-Infernos und zerstörten Fahrzeugen.

Es erinnert sehr an die Verfolgungsjagd aus Matrix 2. Eine Szene die man als Easter Egg in den Fenstern eines Gebäudes im Fernseher entdecken kann, als Trinity mit dem Schlüsselmeister auf dem Bike flüchtet. Denn die Wohnungen in den Gebäuden sind nicht nur beleuchtet, sondern auch voll eingerichtet.

The Matrix Awakens zeigt wirklich nur das Potenzial der Unreal Engine 5. Man kann sich in der Stadt nahezu komplett frei bewegen, allerdings war es das auch schon. Interaktionen mit Passanten sind zwar nicht möglich, aber man kann in jedes Fahrzeug am Straßenrand einsteigen um durch die Stadt zu fahren. Oder man erkundet diese im Drohnen Flug um coole Fotos zu machen.

Auch wenn bei schnellen Autofahrten durch die Stadt die Optik etwas verschwommen wirken kann, so ist die Erkundung trotzdem ein Erlebnis für das Auge. Ich frage mich wie viel mehr Easter Eggs zu entdecken wären, wenn man sich mehr Zeit nimmt. Die Autounfälle auf der Autobahn sind jedoch spektakulär und die Details der Stadt selbst wirklich schön.