64 GB RAM waren ein Fehler, doch „Cinder City“ wird trotzdem hungriger

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Vor wenigen Tagen sorgte Cinder City mit seinen extrem hohen Systemanforderungen für reichlich Aufregung. Alleine bei der Empfehlung von 64 GB Arbeitsspeicher blieben viele ungläubig zurück. Jetzt rudern die Entwickler zurück. Wie Video Games Chronicle berichtet, handelte es sich dabei um einen Fehler. Kurz darauf folgte gleich der nächste Schock mit der empfohlenen Grafikkarte, denn diese wurde von einer GeForce RTX 4060 auf eine GeForce RTX 4070 angehoben.

64 GB RAM waren laut den Entwicklern ein Fehler

Laut dem Entwicklerstudio BIG FIRE GAMES war die ursprüngliche Empfehlung von 64 GB Arbeitsspeicher falsch. Die Angaben auf der Steam-Seite wurden inzwischen angepasst. Empfohlen werden jetzt 32 GB RAM, was deutlich realistischer wirkt, aber für einen MMO-Shooter noch immer sehr hoch angesetzt ist. Cinder City gehört weiterhin zu den anspruchsvollsten Games auf dem PC.

Auch wenn mittlerweile viele Gaming-PCs mit 32 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sind, gibt es immer noch einige unter euch, die auf 16 GB RAM setzen. Vor allem all diejenigen unter euch mit älteren Systemen müssen unter Umständen aufrüsten, wenn sie Cinder City mit den empfohlenen Einstellungen spielen wollen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Dafür steigt die empfohlene Grafikkarte

Die RAM-Anforderungen sind zwar gesunken, dafür braucht ihr nun eine stärkere Grafikkarte. Statt einer GeForce RTX 4060 empfehlen die Entwickler jetzt eine GeForce RTX 4070. Warum die GPU-Anforderung angehoben wurde, erklärte das Studio bislang nicht. Die Entwickler betonen aber, dass die Optimierung noch nicht abgeschlossen ist und sich die Systemanforderungen bis zum Release noch ändern könnten.

Damit bleibt durchaus die Hoffnung, dass die Anforderungen bis zur Veröffentlichung noch etwas sinken. Gerade bei Games, die sich noch in der Entwicklung befinden, werden die empfohlenen Systemanforderungen häufig noch einmal angepasst.

Das Gameplay macht Lust auf mehr

Das erste Gameplay von Cinder City sieht meiner Meinung nach richtig vielversprechend aus. Gerade Fans von MMO-Shootern könnten ein spannendes Game erwarten. Trotzdem frage ich mich aber, ob die vergleichsweise hohen Systemanforderungen Cinder City nicht am Ende im Weg stehen könnten.

Ein MMO lebt schließlich von einer möglichst großen Community. Je höher die Hardware-Anforderungen ausfallen, desto weniger von euch können direkt zum Release einsteigen. Genau das könnte den Aufbau einer aktiven Community behindern.

Trotzdem stirbt die Hoffnung bekanntlich zuletzt, denn es wäre gut möglich, dass die Entwickler das Game bis zum Release noch weiter optimieren. Das bisher gezeigte Gameplay sieht schon einmal sehr vielversprechend aus und macht Lust auf mehr. Cinder City hätte meiner Meinung nach eindeutig das Potenzial, viele MMO und Shooter-Fans langfristig zu begeistern.